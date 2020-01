Yeni yıl artık uzak değil

1. New York’ta yılbaşı heyecanını yaşayın!

New York’ta yılbaşı, şehrin en pırıltılı silüetini ortaya çıkarıyor. New York, bu dönemde hiç olmadığı kadar ışıltılı bir hale bürünüyor ve şehrin en ünlü caddelerinde yüzbinlerce kişi aynı anda yılbaşı coşkusunu paylaşıyor. Birçok noktada kurulan yeni yıl pazarları ve caddeleri süsleyen yılbaşı ağaçlarıyla yılbaşı ruhuna kapılmamak imkânsız! Grand Central terminalinde düzenlenen “Holiday Train” etkinliğini görmek ve Times Meydanı’nda geri sayım heyecanına katılmak için New York uçak biletinizi şimdiden ayırtın.