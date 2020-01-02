Yeni yıl artık uzak değil

1. New York’ta yılbaşı heyecanını yaşayın!
New York’ta yılbaşı, şehrin en pırıltılı silüetini ortaya çıkarıyor. New York, bu dönemde hiç olmadığı kadar ışıltılı bir hale bürünüyor ve şehrin en ünlü caddelerinde yüzbinlerce kişi aynı anda yılbaşı coşkusunu paylaşıyor. Birçok noktada kurulan yeni yıl pazarları ve caddeleri süsleyen yılbaşı ağaçlarıyla yılbaşı ruhuna kapılmamak imkânsız! Grand Central terminalinde düzenlenen “Holiday Train” etkinliğini görmek ve Times Meydanı’nda geri sayım heyecanına katılmak için New York uçak biletinizi şimdiden ayırtın.
2. Paris’te yılbaşı romantizmine davetlisiniz
Paris’in ışıldayan yüzünü keşfetmek için yılbaşında şehri ziyaret edebilirsiniz. Kasım ayından tamamlanan ışıklandırmalar, size büyüleyici bir Paris deneyimi sunuyor. Tuileres Bahçesi ve La Défense bölgelerinde kurulan yeni yıl pazarlarında, alışveriş meraklılarının keyifli saatler geçireceklerinden eminiz. Paris’in en ünlü caddesi Champs-Elyseés (Şanzelize),geri sayım coşkusuna katılmak için gidilmesi gereken yer. Yılbaşı boyunca Paris’in birçok ünlü müzesi kapalı olabilir ama Eyfel Kulesi, Opera Garnier, Musée Grévin, Centre Pompidou ve Tour Montparnasse gibi Paris’te mutlaka görülmesi gereken yerler ziyaretçilere açık. Yılbaşına Paris romantizmi ile girmek istiyorsanız tek yapmanız gereken Paris uçak bileti almak.
3. Roma görkemini yılbaşında keşfedin
Aşk şehri Roma, yılbaşında ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vadediyor. Kolezyum’da toplanan binlerce kişi, “cinque, quattro, tre, due, uno…” diye geri sayarak eskiden gladyatörlerin kılıç seslerine sahne olan bu tarihi eseri yılbaşında tarifsiz bir coşkuyla kaplıyor. Tam yılbaşı anında patlayan havai fişekler ise kesinlikle görülmeye değer. Bu yılbaşında Aşk Çeşmesi’nde dilek tutmak, İspanyol Merdivenleri’nde sohbet etmek ve Gianicolo Tepesi’nden şehrin seyrine dalmak için Roma uçak biletinizi şimdiden alın.
4. Londra’da yılbaşı keyfi bir başka!
Avrupa’nın sanat ve kültür merkezi Londra’da yılbaşını geçirmeyi planlıyorsanız şehrin en ışıltılı anlarına tanık olacaksınız demektir. Londra’nın en merkezi noktaları Regent ve Oxford caddeleri boyunca düzenlenen yeni yıl ışıkları eşliğinde yürüyüşler pek keyifli olur. Bu dönemde şehrin butik kafelerinin toplandığı Carnaby Sokağı’nda sosyalleşebilir, Covent Garden’da şehrin en büyük yılbaşı ağacını görebilir ve şehrin ünlü dönme dolabının bulunduğu Winter Wonderland’de yılbaşı coşkusuna katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir Londra uçak bileti edinmek.
5. Brugge’da çikolata kaplı bir yılbaşı
Çikolata ve waffle tarifleri ile ünlü, kanallar şehri Brugge, yılbaşını tatlı kokuları eşliğinde geçirmek isteyenler için birebir. Şehrin merkezi bölgelerinde kurulan yeni yıl pazarlarında birbirinden ilginç çikolatalar bulmak mümkün. Yılbaşına yaklaşırken Grote Markt bölgesinde kurulan buz pistine de göz atmanızı tavsiye ederiz. Pistin hemen yanı başındaki buzdan heykeller sergisi kesinlikle görülmeli.
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