Yeni yıl artık uzak değil

7. Rovaniemi’de yılbaşı: Sımsıcak bir kış masalı

Yılbaşı ruhunu yakalamak için Finlandiya’yı kutuplara bağlayan Rovaniemi şehrinden daha iyi bir yer olabilir mi? Yılbaşı döneminde bembeyaz bir örtüyle kaplanan Rovaniemi, kasım ayında kurulan yeni yıl pazarları ile pek renkli. Bu pazarlarda yılbaşı ağaçları ve Finlandiya kültürüne ait elf ile troll gibi birçok fantastik yaratığı simgeleyen heykeller bulunur. Sevdiklerinize yılbaşı kartı atmak isterseniz Santa Clause Main Post Office isimli posta ofisindeki elf kostümlü çalışanlara danışabilirsiniz ve harika yılbaşı fotoğrafları çekebilirsiniz! Maceracı ruhlar “husky” safarisine; aileler ise geyik safarisine katılarak kızak keyfi yapabilir. Rovaniemi’de yılbaşında yapacak birçok şey var ve size ilk gereken şey Rovaniemi uçak bileti.