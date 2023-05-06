Ziyarete açık en ikonik film setleri

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.
Luke Skywalker’ı büyüten ve yetiştiren kutsal kadın Beru Whitesun’ın yeraltındaki çöl evinde bir kase çorba içmek ya da Londra'nın kalbindeki büyük tren istasyonu King’s Cross'un büyülü duvarından Harry Potter gibi koşarak geçmek türünden fikirler sizi heyecanlandırıyorsa, tam size göre bir haber hazırladık.
En ikonik film ve televizyon setlerinin ziyaretçilere hala açık olanlarından 20 tanesini araştırdık. Bunlardan bazıları turistik noktalar haline gelmişken, bazıları yiyecek satılan yerlere ya da yeni film setlerine dönüştürülmüş.
İşte dünyanın dört bir yanından, hala oldukları yerde duran ve ziyaretçilerini bekleyen setlerden oluşan bir liste:
Star Wars
Yıldız Savaşları Galaksisi’nin Dış Halkasındaki ikiz güneşlerin yörüngesinde bulunan çöl dünyası Tatooine, Hutt çeteleri tarafından yönetilen kanunsuz bir yer.
Elon Musk kadar olup henüz uzaya gidemiyoruz madem en azından bu destansı filmde adı geçen meşhur gezegeni yerinde ziyaret edebilirsiniz. Tatooine gezegeni olarak bilinen mekanın neredeyse tüm sahneleri Güney Tunus'un ilginç mimari yapısıyla dikkat çeken Nefta bölgesinde çekildi. Luke Skywalker’ın teyzesi ve amcasıyla yemek yediği ev ve bir kaç mekân hala iyi korunmuş bir şekilde duruyor ve ziyarete açık.
Karayip Korsanları
Filmin seti, Karayip Denizindeki Saint Vincent ve Grenadines adasında bulunan Wallilabou limanında yer alıyor. Johnny Depp gitmiş olabilir, ancak 2003 yılının en sevilen filminin seti hala orada. Birçok sahne aksesuarı ve binayı görmek mümkün, ancak iskele kaldırılmış mesela.
Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi
Yüzüklerin Efendisi ile Hobbit filmlerinin çekildiği gizemli ve eşsiz güzellikteki Hobbit köyü Shire, Yeni Zelanda'da. Her iki üçlemenin ana karakterlerinin yaşadığı köy olan Hobbiton Shire, Peter Jackson’ın bütün Tolkien filmlerinde kullanılmıştı. Yapım ekipleri, Yeni Zelanda’da bulunan Waikato’da hava keşifleri yaparken bu göle bakan koyun çiftliğini set olarak belirlemişler. Set, günümüzde hala fanlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Yemyeşil tepeler ve büyüleyici doğal güzellikler, bölgeyi ideal bir fon haline getiriyor; dairesel kapılar ve sanat eseri bahçeler da cabası. Shire, şu anda turları, restoranları, filmden çıkmış gibi görünen barları ve elma şarabı ikram eden Green Dragon Hanıyla tamamen turistik bir bölge olarak işletiliyor.
The Shining
Siz de korku filmlerinden vazgeçemeyenlerdenseniz eğer, Stanley Kubrick’in The Shining (Cinnet) filminde dış çekimlerde kullanılan Timberline Logde’da bir oda tutabilirsiniz kendinize. Kubrick, film çekimleri sırasında meşhur oda numarasını 217’den 237’ye (böyle bir oda yok aslında otelde) çevirmeyi kabul etmiş; çünkü otel sahipleri, gelecekte insanların bu odada kalmak istemeyeceklerinden endişelenmiş. İronik bir biçimde, otelin web sitesine göre, otelde en çok talep edilen oda, 217 numaralı odaymış.
Jurassic Park
Jurassic Park, 912 milyon dolarla 1993 yılının en çok hasılat yapan filmi olmuştu. Film, Kaliforniya ve Hawaii’de çekilmiş, dış çekimler iki yıllık ön prodüksiyon süreci sonrasında sadece iki hafta içinde Hawaii’de gerçekleştirilmişti. Şu anda, filmin çekildiği mekanların çoğu ziyaretçilere açık durumda. Ama dinozor kalıntıları konusunda bir şey diyemeyiz…
Sex and the City
‘Sex and the City’ fanları, Carrie Bradshaw’un New York’taki dairesini görme imkanına sahipler. Carrie Bradshaw’un Perry Sokağındaki ikonik dairesi hem dizi hem de filmde yer almıştı; bugünlerde ise Carrie’nin lüks ayakkabılarıyla kısa bir yürüyüş yapmak isteyen turistlerin uğrak noktalarından. Binaya giremeseniz de Instagram için birkaç fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin.
Harry Potter ve Felsefe Taşı
Serinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı, 125 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilmişti. Setlerin büyük çoğunluğu, Londra’daki Warner Bros. Stüdyo Turları dahilinde ziyarete açık. Öğrencileri şatoya götüren büyücü treninin kalktığı Platform 9 ¾ ise gerçek bir tren garı olan Londra King’s Cross’ta çekilmişti.
12 Maymun
Bu rahatız edici distopik hikâye, insanlığın bir virüs yüzünden neredeyse yok olma noktasına gelişini anlatıyor. Filmde kullanılan akıl hastanesi yaklaşık 180 yıl önce inşa edilmiş; dünyanın en eski ve en ünlü hapishanelerinden biri. Akıl hastenesinde geçen sahneler Eastern State Penitentiary’de (Doğu Eyalet Hapishanesi) çekilmiştir. Şu anda ise hapishanede yapılan turlara katılabilir, Steve Buscemi’nin sesinden mekânın tarihi hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz.
Bates Motel
Bates Motel, klasik Hitchcock filmlerinden Psycho’nun uyarlaması olarak görülen dizilerden biri. Psycho, zamanında dört Oscar adaylığı almış, kült bir klasik haline gelmişti. Bu başarının ardından, orijinal Bates Motel setinin bir replikası Aldergrove, British Columbia’da inşa edilmiş, dizinin bir kısmı da burada çekilmişti.
Gone Girl
David Fincher’ın bu psikolojik gerilimi, tam 369 milyon dolar hasılat elde etmişti. Polisin, Amy’nin silah almaya çalıştığını anladığı sahne, Hawthorne, Kaliforniya’da tüyler ürperten, terk edilmiş bir alışveriş merkezinde çekilmişti. Bu mekân, aynı zamanda HBO’nun Westworld dizisinde soğuk hava tesisi olarak kullanılmış, Azınlık Raporu ve Rush Hour gibi filmlerde de set olarak değerlendirilmişti.
Alcatraz’dan Kaçış
1979 yılında çekilen film, Clint Eastwood’un canlandırdığı karakterin, ünlü Kaliforniya hapishanesi Alcatraz’dan kaçma girişimini anlatıyordu. Alcatraz hapishanesi 1939 yılında kapatıldı, ancak çekim sürecinde tesisin işler durumda kalması için milyonlar harcandı. San Francisco’da yer alan terk edilmiş bu hapishane, meraklıların ziyaretleri için açık tutuluyor.
Indiana Jones: Son Macera
Indiana Jones: Son Macera, her yaştan izleyici kitlesiyle oldukça popüler bir film. Filmde, bir kâşif ve üniversite hocası olan Indiana Jones’un Kutsal Kase’nin peşinde atıldığı maceralar anlatılıyor. Filmde hazinenin bulunduğu yer, günümüzde hala ziyarete açık; hatta Ürdün’ün en popüler turistik bölgelerinden biri olan Petra Antik Kenti'ndeki Al Khazneh Tapınağı. Tapınak, MS 1. yüzyılda inşa edilmiş; bu yüzden film yapımcıları, çekimler esnasında had safhada titizlikle çalışmak durumunda kalmış.
Aşk Engel Tanımaz (Nothing Hill)
Aşk Engel Tanımaz filmindeki meşhur kitapçı, Travel Book Co. adındaki gerçek bir kitabevinden ilham alınarak yaratılmış. Dükkân hala açık, adresi ise 13 Blenheim Crescent. Filmin fanlarının çok iyi bildikleri camekan ve dükkânın iç dizaynı aynı şekilde korunmuş.
Ghosthunter
Dizi, 11 sezonluk korku ve büyüleyiciliğin sonunda, birçok insanı paranormal araştırmaların dünyasıyla tanıştırdı. Dizinin çekildiği setin ABD’nin en lanetli olarak bilinen hastanelerinden biri olduğu söyleniyor. Waverly Hills Sanatoryumu, gecelik paranormal araştırma etkinlikleri ve Cadılar Bayramı rehberli turlarıyla dünyanın dört bir yanından korku fanlarını ağırlıyor.
Sleepless in Seattle
Tom Hanks ve Meg Ryan’ın başrollerinde yer aldığı filmde, kaderin bin bir oyunuyla bir araya gelen bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Filmin en ikonik sahnelerinin çoğu Seattle’da bulunan Pike halk pazarında çekilmiş. Bu pazar 1907 yılında açılmış ve ABD’nin en eski ve hala işler durumda olan pazar yerlerinden biri.
Evde Tek Başına
Noel klasiği denince akla ilk gelen filmlerden biridir Evde Tek Başına. Hangimiz küçükken McCallister’ların evini görmek istemedik ki? Bir gün yolunuz Winnetka, Illinois’ye düşecek olursa, doğruca o eve gidin. Filmin vizyon tarihinin üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına rağmen, ev hala düzenli olarak turist akınına uğruyor.
Hansel & Gretel: Witch Hunters
Aksiyon-macera filmine dönüştürülen bu ürkütücü çocuk klasiği, korku fanları arasında oldukça popüler ve 2013 yılının iyi gişe yapan filmlerinden biri. Set Berlin’in hemen dışında yer alıyor ve kült korku fanları tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor.
Pee-Wee’nin Büyük Macerası
Pee Wee’nin Büyük Macerası, Paul Reubens’in Pee Wee Herman rolünde yer aldığı bir komedi filmi. Ailecek izlenmeye oldukça uygun olan film, Tim Burton tarafından yönetilmiş, Pee Wee’nin yol macerası Cabazon, Kalifornaya’da çekilmişti. Yol boyunca durakladığı noktalardan biri, Cabazon Dinozorlarıydı; burada, Bay Rex ve Dinny adında iki adet devasa, çelik ve betondan yapılmış dinozorun yer aldığı bir turistik gezi noktası bulunuyordu.
The Sound of Music (Neşeli Günler)
Gerçek Trapp ailesi, bir zamanlar Avusturya Slazburg'da yaşamıştı. Türkiye'de Neşeli Günler adıyla gösterilen, Julie Andrews ve Christopher Plummer'ın başrollerini paylaştığı 'Sound of Music' filmi de Salzburg'da çekilmiş ve bölgeyi fanların cazibe noktası haline getirmiştir. Yetkililere göre, her yıl yaklaşık 300,000 ziyaretçi, Maria von Trapp ve Julie Andrews’u ziyaret etmek için şehre akın ediyor.
Men in Black II (Siyah Giyen Adamlar 2)
Dünyanın uzaylılar tarafından işgalini anlatan Siyah Giyen Adamlar’ın bir kısmı, Grand Central Terminalinde çekilmişti. Uzaylıların gerçekliği tartışılır; ancak Will Smith ve Tommy Lee Jones’un meşhur istasyonda çekim yaptığı bir gerçek. Filmi izlemiş olun ya da olmayın, Grand Central Terminalini görmek, aklınızı başınızdan alacak.
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