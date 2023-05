Ziyarete açık en ikonik film setleri

Sex and the City

‘Sex and the City’ fanları, Carrie Bradshaw’un New York’taki dairesini görme imkanına sahipler. Carrie Bradshaw’un Perry Sokağındaki ikonik dairesi hem dizi hem de filmde yer almıştı; bugünlerde ise Carrie’nin lüks ayakkabılarıyla kısa bir yürüyüş yapmak isteyen turistlerin uğrak noktalarından. Binaya giremeseniz de Instagram için birkaç fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin.