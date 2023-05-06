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Ziyarete açık en ikonik film setleri

En ikonik film ve televizyon setlerinin ziyaretçilere hala açık olanlarından 20 tanesini araştırdık.
Giriş: 05.05.2023 - 00:24 - Güncelleme: 06.05.2023 - 12:54

Luke Skywalker’ı büyüten ve yetiştiren kutsal kadın Beru Whitesun’ın yeraltındaki çöl evinde bir kase çorba içmek ya da Londra'nın kalbindeki büyük tren istasyonu King’s Cross'un büyülü duvarından Harry Potter gibi koşarak geçmek türünden fikirler sizi heyecanlandırıyorsa, tam size göre bir haber hazırladık.

En ikonik film ve televizyon setlerinin ziyaretçilere hala açık olanlarından 20 tanesini araştırdık. Bunlardan bazıları turistik noktalar haline gelmişken, bazıları yiyecek satılan yerlere ya da yeni film setlerine dönüştürülmüş.

İşte dünyanın dört bir yanından, hala oldukları yerde duran ve ziyaretçilerini bekleyen setlerden oluşan bir liste:

  • Star Wars

    Yıldız Savaşları Galaksisi’nin Dış Halkasındaki ikiz güneşlerin yörüngesinde bulunan çöl dünyası Tatooine, Hutt çeteleri tarafından yönetilen kanunsuz bir yer. 

    Elon Musk kadar olup henüz uzaya gidemiyoruz madem en azından bu destansı filmde adı geçen meşhur gezegeni yerinde ziyaret edebilirsiniz. Tatooine gezegeni olarak bilinen mekanın neredeyse tüm sahneleri Güney Tunus'un ilginç mimari yapısıyla dikkat çeken Nefta bölgesinde çekildi. Luke Skywalker’ın teyzesi ve amcasıyla yemek yediği ev ve bir kaç mekân hala iyi korunmuş bir şekilde duruyor ve ziyarete açık.

  • Karayip Korsanları 

    Filmin seti, Karayip Denizindeki Saint Vincent ve Grenadines adasında bulunan Wallilabou limanında yer alıyor. Johnny Depp gitmiş olabilir, ancak 2003 yılının en sevilen filminin seti hala orada. Birçok sahne aksesuarı ve binayı görmek mümkün, ancak iskele kaldırılmış mesela.

  • Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi

    Yüzüklerin Efendisi ile Hobbit filmlerinin çekildiği gizemli ve eşsiz güzellikteki Hobbit köyü Shire, Yeni Zelanda'da. Her iki üçlemenin ana karakterlerinin yaşadığı köy olan Hobbiton Shire, Peter Jackson’ın bütün Tolkien filmlerinde kullanılmıştı. Yapım ekipleri, Yeni Zelanda’da bulunan Waikato’da hava keşifleri yaparken bu göle bakan koyun çiftliğini set olarak belirlemişler. Set, günümüzde hala fanlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Yemyeşil tepeler ve büyüleyici doğal güzellikler, bölgeyi ideal bir fon haline getiriyor; dairesel kapılar ve sanat eseri bahçeler da cabası. Shire, şu anda turları, restoranları, filmden çıkmış gibi görünen barları ve elma şarabı ikram eden Green Dragon Hanıyla tamamen turistik bir bölge olarak işletiliyor.

  • The Shining

    Siz de korku filmlerinden vazgeçemeyenlerdenseniz eğer, Stanley Kubrick’in The Shining (Cinnet) filminde dış çekimlerde kullanılan Timberline Logde’da bir oda tutabilirsiniz kendinize. Kubrick, film çekimleri sırasında meşhur oda numarasını 217’den 237’ye (böyle bir oda yok aslında otelde) çevirmeyi kabul etmiş; çünkü otel sahipleri, gelecekte insanların bu odada kalmak istemeyeceklerinden endişelenmiş. İronik bir biçimde, otelin web sitesine göre, otelde en çok talep edilen oda, 217 numaralı odaymış.

  • Jurassic Park

    Jurassic Park, 912 milyon dolarla 1993 yılının en çok hasılat yapan filmi olmuştu. Film, Kaliforniya ve Hawaii’de çekilmiş, dış çekimler iki yıllık ön prodüksiyon süreci sonrasında sadece iki hafta içinde Hawaii’de gerçekleştirilmişti. Şu anda, filmin çekildiği mekanların çoğu ziyaretçilere açık durumda. Ama dinozor kalıntıları konusunda bir şey diyemeyiz…

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