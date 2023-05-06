Ziyarete açık en ikonik film setleri

Luke Skywalker’ı büyüten ve yetiştiren kutsal kadın Beru Whitesun’ın yeraltındaki çöl evinde bir kase çorba içmek ya da Londra'nın kalbindeki büyük tren istasyonu King’s Cross'un büyülü duvarından Harry Potter gibi koşarak geçmek türünden fikirler sizi heyecanlandırıyorsa, tam size göre bir haber hazırladık.

En ikonik film ve televizyon setlerinin ziyaretçilere hala açık olanlarından 20 tanesini araştırdık. Bunlardan bazıları turistik noktalar haline gelmişken, bazıları yiyecek satılan yerlere ya da yeni film setlerine dönüştürülmüş.

İşte dünyanın dört bir yanından, hala oldukları yerde duran ve ziyaretçilerini bekleyen setlerden oluşan bir liste: