Çilek reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçeller, özellikle çocukların en sevdiği yiyecektir. Tereyağlı ekmeğin üzerine sürülen reçeli bayıla bayıla yerler. Hazır alınan reçeller, içindeki katkı maddelerinden dolayı, evde yapılan reçelin tadını vermez. Hem kendimiz hem de varsa çocuklarımız için çilek reçeli yapıp, kahvaltılarımızda ağız tadıyla yiyebiliriz.