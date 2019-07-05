Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan egzotik tavuk çorbasının içinde tavuk göğsü, maydanoz, soya sosu gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, egzotik tavuk çorbası nasıl yapılır? İşte, tarifi...

MALZEMELER

1 lt Tavuk Suyu

150 gr Haşlanmış Tavuk Göğsü

1 Küçük Soğan

Ceviz Büyüklüğünde Zencefil

4 Çorba Kaşığı Soya Yağı

1/2 Demet Maydanoz

2 Çorba Kaşığı Soya Sosu

2 Yufka

1 Havuç

1 Sap Pırasa

1 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

NASIL YAPILIR?