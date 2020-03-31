Evde kal, ekmeğini kendin yap!

Biliyorsunuz ki ekmek, insanlık tarihinin en eski yiyeceklerinden bir tanesi. Yakın zamana kadar anneanne evlerinde özenle hazırlanmış ekmekleri tereyağ eşliğinde hangimiz tüketmedik? Şimdilerde, sadece “Organic Bread” tabelası olan yerlerde bu tat ile karşılaşabiliyoruz.
Uzmanlarımızın da salgından korunmak için özellikle yiyecek ve içecek temizliğine dikkat çektikleri bu süreçte, sofralarımızın demirbaşı olan ekmeğimizi neden evimizde kendimiz yapmayalım ki?
Böylelikle, bu dönemde 'evde kal' uyarılarını dikkate alarak evde geçirilen zamanı biraz daha keyifli hale dönüştürebiliriz.
Ben, soluğu yine mutfakta alarak bu sefer anneanne usulü ekmek yapmaya karar verdim.
Sizlerde kendi mutfağınızda aşağıdaki tarifi uygulayarak kendi ekmeklerinizi yapabilir ve gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz
Ev yapımı ekmek için malzemeler
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 paket yaş maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 4-5 su bardağı un
Nasıl yapılır?
Hamur yoğurma kabının içinde yaş mayayı ılık su ile eritin. Şeker, tuz ve yoğurt ilave edip karıştırın. Kontrollü bir şekilde unu ekleyerek ekmek hamurunu yoğurmaya başlayın. Hafif ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toparlamak için bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip hamurunuzu toparlayın. Üzerini streç film ile kaplayıp mayalanmaya bırakın.
Mayalanmış hamuru hafif unladığınız tezgahınızın üzerine alın ve bezelere ayırın. Yaklaşık 11-12 adet ekmek çıkıyor. hazırladığınız bezelerin kurumaması için üzerini bir bezle örtün. Bezeleri elinizle hafif açıp içe katlayın ve tepsiye dizin. Tepsinize yağlı kağıt sermeyi unutmayın. 20 dakika kadar tepside tekrar mayalanmaya bırakın. Daha sonra hamurların üzerine un eleyerek ve hafif bıçakla kesik atıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 240 derecede pişirin.
Püf noktası: Fırının en alt kısmına su dolu bir kap yerleştirin. Tepsinizi alt kısımda tutun. Böylelikle ekmekleriniz pişerken kurumayacak ve sertleşmeyecektir.
Sağlıkla afiyet olsun...
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