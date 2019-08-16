Pratik yemek tarifleri neredeyse yemek yediğiniz süreyle aynı zamanda yapılabilir. Basit malzemelerle yapılan yemekler yan yana gelerek size unutulmaz bir akşam yemeği deneyimi yaşatabilir. Bunun için size bugün her yemeğin yanına yakışan patates püresi ile kıymalı sos tarifi vereceğiz. Tabi yazımıdan kolay ana yemek tariflerini de öğrenebilirsiniz. İşte kolay yemek tarifleri…

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Malzemeler

4 adet patates

1 çay bardağı süt

1 temek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı kaşar peynir rendesi

Nasıl yapılır?

Patates püresi tarifine patatesleri haşlayarak başlayın.

Patatesleri soyun ve kalın kalın doğrayarak tencerede su ile haşlayın.

Patateslerinizin pişip pişmediğini çatalla test edin.

Pişince süzüp derin bir kaba alın. Ortasını açarak sütü ekleyin.

Blendırı çalıştırıp patatesleri ezin.

Tereyağı ve kaşar peynirini de çok beklemeden içine ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana dek ezin. Püreniz hazır afiyet olsun…

KIYMALI SOS TARİFİ

Malzemeler

200 gram kıyma

2 adet sivri biber

1 küçük soğan

1 diş sarımsak

1 adet domates

1 tatlı kaşığı erik ekşisi (nar ekşisi de kullanabilirsiniz)

1 kaşık biber ve domates salçası karışımı

1 çay bardağı su

Nasıl Yapılır?

Soğanı ince ince doğrayıp çok az yağda kavurun, üzerine doğradığınız biberleri de ekleyin. Rengi çok dönmeden kıymayı koyun. Kıyma suyunu salıp çekene ve tamamen pişene kadar sotelemeye devam edin. Ardından sarımsak ve domatesleri atın. Sıra salçaya geldi. Salçayı ve suyu peş peşe atın. Yaklaşık 2 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın. Sos biraz soğuyunca erik ekşisini ekleyip karıştırın. Kıymalı sosunuzu ister haşlanmış makarna ya da kızarmış patlıcanla isterseniz de kurumuş yufka ve sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler

1 domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 dal maydanoz

1 kase tel şehriye

2 litre su ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz, kimyon ve pul biber

Nasıl yapılır?

Tencereye sıvıyağ ile domatesleri ardından da salçayı ekleyin.

Sos birbirine karışınca üzerine su ya da tavuk suyunu ekleyerek karıştırın.

Su kaynamadan tel şehriyeleri tencereye dökün.

Çorba kaynadıktan sonra yaklaşık 2 dakika sonra şehriyeleriniz de pişmiş olacaktır.

İçine tuzu baharatları ve dilerseniz maydanozu atıp ocağın altını kapatın.

1-2 dakika dinlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...





ETLİ PATATES YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy havuç

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

1 şeker kaşığı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Nasıl yapılır?