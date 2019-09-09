Şekerli taze fasulye nasıl yapılır?

Taze fasulye pişirmenin püf noktası, önce iyi bir taze fasulye seçimi sonra hakiki sızma yağ kullanmanız olacak. Ve en önemli nokta ise pişirdikten sonra dinlenmeye bırakmak. Hatta bir gün dinlendirdiğiniz fasulyenin tadına doyum olmaz.