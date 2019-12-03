Hindi yılbaşı menülerinin olmazsa olmazıdır. Evinize sevdiklerinizi, dostlarınızı davet ettiyseniz menünüze yılbaşı hindisini dahil edebilirsiniz. Peki çoğunlukla iç pilavla servis edilen yılbaşı hindisi nasıl yapılır?
Malzemeler
- 1 adet hindi (4-6 kg.)
- 500 gram bebek havuç
- 500 gram bebek kabak
- 500 gram Brüksel lahanası
- 100 gram tereyağ
- 100 gram un
- 1 adet limon
- ½ paket taze kekik
- 4 adet kuru defne yaprağı
- 1 adet kuru soğan
Kestaneli iç pilav için malzemeler
- 800 gram osmancık pirinç
- 1200 litre su veya tavuk suyu
- 2 çay kaşığı tarçın
- 2 çay kaşığı yenibahar
- 2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
- 400 gram soyulmuş kestane
- 60 gram tereyağ
- 60 gram sıvı yağ
Nasıl yapılır?
- Hindinin içine dörde bölünmüş soğan ve limon ile defne yaprakları ve taze kekik konur.
- Tuz ve karabiber ile her yeri tatlandırıp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika, daha sonra 140 dereceye indirilerek 1 buçuk saat pişirilmeye devam edilir.
- Sebzelerin hepsi sırayla iki tutam tuz eklenmiş kaynar suda birer dakika haşlanır ve diriliğini kaybetmemesi için buzlu suya konur.
- Daha sonra sebzeler tekrar tavada ısıtılır.
- Tereyağ ve un kısık ateşte kahverengi olana kadar kavrulur.
- Fırından çıkarıp porsiyonlanan hindi suyu, tereyağ ve un karışımına eklenir.
- Suyu yetmez ise sos kıvamına gelene kadar su eklenir, böylece grayvy sos elde edilmiş olur ve hindi kurumaz.
Kestaneli iç pilav nasıl yapılır?
- Pirinçler 30 dakika önceden suda bekletilip yıkanır ve iyice kurutulur.
- Tereyağ ve sıvı yağ pilavın pişirileceği tencerede ısıtılır ve pirinç eklenir.
- Kısım ateşte 30 dakika kavrulur. Baharatlar, dereotu ve dörde bölünmüş kestaneler eklenir.
- Sıcak su veya tavuk suyu kavrulan pirinçlere eklenir, 3 dakika sonra ateş kısılır ve suyu tamamen çekene kadar pişirilir.
- Yarım saat dinlendikten sonra pilav, hindiye doldurulur.
- Hindinin etrafı pişmiş sebzelerle süslenir. Yılbaşı hindiniz hazır!
Afiyet olsun.
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