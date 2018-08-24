Huachipato - Antofagasta maçı heyecanı

Huachipato ve Antofagasta, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:30. Huachipato 23 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Antofagasta 36 puanda ve 4. sırada. Huachipato son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Antofagasta, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 459 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Huachipato kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Antofagasta sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Huachipato son hafta oynanan Santiago Wanderers maçında 1-4 yenildi.

Antofagasta ise O Higgins maçında 0-0 berabere kaldı.

Huachipato, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 6 gol yedi.

Antofagasta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Antofagasta, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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