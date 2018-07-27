Huachipato - Union Espanola maçı heyecanı

Şili Premier Lig maçında Huachipato ile Union Espanola, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Huachipato 18 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Union Espanola 23 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Huachipato, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Union Espanola, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 248. İddaa'da Huachipato kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Union Espanola kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Huachipato son haftadaki CD Everton müsabasında 1-2 yenildi.

Union Espanola ise Colo_Colo karşılaşmasında 5-2 yenildi.

Huachipato, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 5 gol yedi.

Union Espanola ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Espanola, 10 gol atarken 13 gol yedi.

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