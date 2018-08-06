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Huawei, 2018’in ilk yarı yılına ait rakamsal sonuçlarını açıkladı

Huawei, birçok başarıya imza attığı ilk yarı yıl performansı ile dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak konumlandı

06.08.2018 - 08:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu 2018'in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, dünya çapında 95 milyondan fazla ürünü kapsayan bir akıllı telefon sevkiyatına imza attı. Huawei, IDC verilerine göre %15,8’lik global pazar payı ile dünyadaki en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi seviyesine yükseldi.

İş performansında öne çıkanlar

• Huawei P20 Serisi: Huawei P20 serisinin dünya çapındaki ürün sevkiyatı 9 milyon cihazı aşmış durumda.
• Huawei Mate 10 Serisi: Huawei Mate Serisi, dünya çapında 10 milyonun üzerine çıkan sevkiyat rakamıyla pazarındaki konumunu önemli oranda güçlendirdi.
• Huawei Nova Serisi: Huawei Nova kullanıcılarının sayısı bu süreçte 50 milyonu aştı ve orta segment akıllı telefon pazarının büyümesine ciddi anlamda katkıda bulundu. Nova Serisi'nin toplam sevkiyatı bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında arttı.
• Huawei giyilebilir cihazların sevkiyat oranı, bir önceki yıla göre yüzde 147 değerinde artış gösterdi.
• Huawei, perakende alanında da büyümesini sürdürdü ve dünya çapında 53 bin Huawei mağazası ve 3.500 deneyim mağazasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şirket, 2018'in sonuna kadar, dünya çapında 10 bin perakende mağazası ve 700 deneyim mağazası daha açarak perakende ağını güçlendirmeyi planlıyor.

Marka bilinirliği artıyor

Huawei'nin amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlarının etkileyici performansı, marka değerine de önemi oranda katkıda bulundu. HUAWEI, Brand Finance Global 500 2018 listesinde 25’inci sırada; BrandZ' En Değerli 100 Küresel Marka listesinde 48’inci sırada, Forbes En Değerli Markalar listesinde ise 79’uncu sırada yer aldı. Diğer yandan Huawei, Forbes 2018 ilk 100 listesinde bir yer edinmeyi başaran tek Çinli şirket oldu.

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