Huawei, 2299 euroluk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i tanıttı

Reuters

Çinli telekom devi Huawei firması, katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu Barcelona'da düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Mate X ismiyle piyasaya sürülecek telefonun en temel özelliği dışa doğru katlanarak, 20 santimetre genişliğinde yekpare ekranlı bir tablete dönüşmesi.

Telefon yeniden kapatıldığında ise genişliği 16.7 santimetre oluyor.

5G ağ desteğine sahip olacak telefonun çok ses getiren ve eleştirilere neden olan bir diğer özelliği de 2299 euroluk satış fiyatı oldu.

Bir haftadan kısa bir süre önce rakip Samsung firması da katlanabilir ekranlı ilk telefonunu tanıtmıştı.

Dünya Mobil Kongresi'nde sunumu yapan şirket yöneticilerinden Richard Yu, telefonu ve içerdiği teknolojiyi, "keşfedilmemiş sulara yolculuk" olarak tanımladı.

Washington'dan "Huawei'i kullanmayın" çağrısı

Ancak fuar, yalnızca yeni teknolojilerle gündemde değil.

Kongrenin gerçekleştiği Barcelona kenti, ABD ile Çin arasındaki "mobil internet altyapıları" mücadelesine de sahne olacak.

Washington, Avrupalı müttefiklerine, Huawei altyapılı 5G ağını kullanmamaları için çağrı yapmak üzere geniş bir delegasyonu kongreye gönderiyor.

ABD, Pekin yönetiminin, istihbarat için Huawei ürünlerini kullanabildceğini savunuyor.

Çinli şirket ise bu iddiayı kesin bir dille reddediyor.

Şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Ren Zhengfei, kongreye kısa bir süre kala verdiği peş peşe röportajlarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin, "firmasına zarar verme çabalarının, sonuçsuz kalacağını" söyledi.