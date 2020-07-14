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Huawei, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde yıllık yüzde 13,1 artışla 68 milyar dolar (454 milyar yuan) gelir elde etti. Şirketin net kar marjı oranı ise yüzde 9,2 olarak açıklandı.



Huawei'nin GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi ile Huawei Tüketici Elektroniği Grubu sırasıyla; 22,5 milyar dolar (159,6 milyar yuan),5,13 milyar dolar (36,3 milyar yuan) ve 31,9 milyar dolar (255,8 milyar yuan) gelir elde etti.