Akıllı telefon sahipleri için zamanın öneminin farkında olan üreticiler, cihazları en az zamanda sarj edebilmek için kendi teknolojilerini geliştiriyorlar. Birçok farklı hızlı sarj teknolojisinin olduğu piyasada Huawei’nin yeni ‘Süper Sarj’ teknolojisi rakiplerini yanına dahi yaklaştırmayacak.

Huawei‘nin ‘HW-100400C00’ model numaralı yeni geliştirilen adaptörü 10V/4A çıkış sağlıyor. Akıllı telefonlarda şimdiye kadarki en yüksek güç çıkışı olan bu standart, adaptörün maksimum 40W kadar sarj gücüne sahip olabileceği anlamına geliyor. Mevcut Huawei teknolojisinde en fazla P20 serisi telefonlar 22W hızla sarj edilebiliyor.

40W güç çıkışına sahip sarj adaptörü ile Huawei akıllı telefonlarının bataryası boşken 30 dakika içinde %90’a ulaşabilecek. Mevcut teknolojilerde en hızlı sarj cihazlarından biri olan OnePlus’ın ‘DashCharge’ adaptörü, 30 dakikada %60 doluluk oranını yakalayabiliyor.

Yeni nesil sarj teknolojisinin hangi telefonlarda uygulanacağı bilinmiyor ancak bu Ekim ayında çıkıcak olan Mate 20 serisi akıllı telefonlarda kullanılması konusunda büyük beklenti var.