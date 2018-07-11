Huawei’nin bugüne kadar dünya çapında 96’dan fazla üniversiteden, 30.000’den fazla öğrencinin katıldığı “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future” küresel sosyal sorumluluk projesinin 2018 takvimi açıklandı. Bu yıl Türkiye’nin önemli üniversitelerinden 10 öğrencinin yer alacağı proje, 10-21 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Seeds For The Future - Geleceğin Tohumları 2018 projesine katılmaya hak kazanacak öğrenciler, gazeteci ve program yapımcısı Cem Seymen ile internet üzerinden canlı olarak yapacakları mülakat sonrasında belirlenecek. Programda yer alacak Türk öğrenciler hem Çin’i yakından tanıma hem de Huawei’nin Shenzhen’deki merkezini yerinde görme ve burada ICT eğitimi alma şansına sahip olacak.

Huawei’nin küresel çapta birçok ülkede hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluk projelerinden biri olan “Geleceğin Tohumları – Seeds For the Future’ın temel amaçları arasında; genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmak, gençlerin kariyer hedeflerine katkı sağlamak, Türkiye’de Huawei’nin teknoloji ve Ar-Ge’deki gücünün farkında olan marka elçileri yaratmak ve bilişim alanında nitelikli insan kaynakları profili oluşturulmasına destek olmak yer alıyor.