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        Haberler Ekonomi Kripto Para Huawei ile CoinTR'den stratejik ortaklık - Kripto Para Haberleri

        Huawei ile CoinTR'den stratejik ortaklık

        CoinTR, Huawei ile Barselona'da 2024 Mobil Dünya Kongresi'nde stratejik ortaklıklarını duyurdu. Bu iş birliği, Türkiye'de Web3 altyapısının geliştirilmesini ve sektörler tarafından daha fazla benimsenmesini amaçlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:24 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:24
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        Huawei ile CoinTR'den stratejik ortaklık
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        CoinTR, Türkiye’nin gelişen dijital dünyada yerini alabilmesi, güvenli, verimli ve lider bir dijital altyapı oluşturabilmesi için Huawei ile güçlerini birleştirdi. Sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelecek için imza atılan iş birliğiyle CoinTR'nin Web3 alanındaki uzmanlığı ile Huawei'in bulut konusundaki teknolojik uzmanlığını ile bir araya getiriyor. Web3 teknolojilerinin benimsenmesini teşvik edecek bu iş birliğiyle CoinTR ve Huawei, projelerin gelişimine gerekli altyapı ve desteği sağlayarak startupların ve girişimcilerin, Web3'ün avantajlarından yararlanmalarını amaçlıyor.

        CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu yaptığı açıklamada, “Blockchain, Web3 ve dijital teknoloji altyapısını geliştirmeyi amaçladığımız Huawei Cloud iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İkinci yıldönümümüzü kutlarken, küresel teknoloji ve finans topluluklarıyla önemli ortaklıklar kurduk. CoinTR, İstanbul merkezli olmasına rağmen, ulusal sınırları aşan vizyona sahip. Misyonumuz, Türkiye'nin bir finans merkezi olmasına katkıda bulunmak, kripto ve blok zinciri alanında eğitim ve yeniliği teşvik ederek, yerel ekosistemi desteklemektir. Eğitimin önemine inanıyor, üniversiteler, kurumlar ve STK'larla iş birliği içinde, kripto okuryazarlığını ve dijital teknolojilerin anlaşılmasını aktif olarak teşvik etmek için çalışıyoruz.”

        Huawei Cloud Türkiye Başkanı Frank Ma ise yaptığı değerlendirmede, “Web3 ve bulut inovasyonu özelinde CoinTR ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecekte, işletmelerin değerini en üst düzeye çıkarmak için Web3’ün avantajlarını birlikte keşfedecek ve yenilikler yapacağız. Teknolojinin en büyük cazibesi herkese fayda sağlamak ve dijital dünyada kimseyi geride bırakmamaktır. Bir bilim ve teknoloji kuruluşu olarak, her yeni teknoloji ve yeni endüstri için, Tech for Good vizyonuna inanıyoruz. Huawei Cloud'u tercih ettiği için CoinTR'ye teşekkür ediyor, bu stratejik işbirliğinin gelecekteki projelerimiz için de iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz” dedi.

        CoinTR ve Huawei’nin hayata geçirdiği bu iş birliği, yeni Web3 uygulamaları ve çözümlerinin yaygınlaşması ve geliştirilmesi açısından da teşvik edici bir ortam yaratıyor. Bu ortaklık, eğitim ve altyapının gelişimiyle, herkesin dijital ekonomiye daha fazla katkı sağlayabilmesinin de önünü açıyor.

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