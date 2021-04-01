Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiHuawei'nin gelirleri 137 milyar dolara ulaştı - Haberler
ABONE OL

'2021 yine karmaşık bir ortamda var olmaya çalışacağız'

2020 yılı faaliyet raporunu açıklayan Huawei’nin gelirleri yüzde 3.8 artışla 136.7 milyar dolara çıktı. Bu rakamın yüzde 54’ü Tüketici Elektroniği Grubu’ndan gelirken, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ken Hu, "2021'de yine karmaşık ve değişken bir küresel ortamda var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Huawei'nin gelirleri 137 milyar dolara ulaştı - Haberler
HABERTURK.COM

Çinli teknoloji şirketi Huawei 2020 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Buna göre Huawei’in 2020'deki küresel satış geliri yüzde 3.8 oranında artışla 136.7 milyar dolar olarak açıklanırken, şirketin net kârı da yüzde 9.9 arttı.

Huawei’in merkezinin bulunduğu Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ken Hu, salgının etkisinde geçen 2020’nin herkes için olağanüstü bir yıl olduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen istikrarlı bir iş performansına imza attıklarını söyleyen Hu, “Bu zorlu dönemde tek bir ülkeye veya bölgeye odaklanmaksızın, üretim sürekliliğini sağlamak için küresel bir tedarik zincirine bağlı kaldık” dedi.

Ken Hu şöyle devam etti; “2021'de yine karmaşık ve değişken bir küresel ortamda var olmaya devam edeceğiz. Covid-19'un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler, küresel toplum için yeni zorlukları da beraberinde getirecektir. Huawei olarak, teknolojinin, hepimizin karşılaştığı bu zorluklara yönelik yeni çözümler sunacağına derinden inanıyoruz.”

YARISINDAN FAZLASI TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİNDEN GELDİ

Huawei`in açıkladığı faaliyet raporuna göre; mobil operatörlere hizmet sunan Huawei Carrier İş Grubu, Covid-19’un artırdığı ihtiyaçlar doğrultusunda, 170'ten fazla ülke ve bölgede 1500'den fazla iletişim ağının çalışmasını sağladı. Huawei'in 2020'de ağ hizmetlerinden elde ettiği satış geliri yıllık bazda yüzde 0.2 artışla 46.4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Rapora göre 2020'de, Huawei Enterprise’ın satış geliri 15.4 milyar dolar seviyesine yükselirken, bu rakam 2019’a göre yıllık bazda yüzde 23 oranında artmış oldu.

Huawei’nin 2020'de dünya çapında 730 milyon akıllı telefon kullanıcısına ulaştığı belirtilen raporda, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu’nun 2020’deki satış gelirinin de 2019 yılına göre yüzde 3.3 artışla, 74.1 milyar dolar seviyesine yükseldiği kaydedildi. Tüketici elektroniğinden gelen bu rakam Çinli şirketin toplam küresel gelirlerinin yüzde 54’ünü oluşturdu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kripto paraya yatırım yapacaklar için 6 altın tavsiye - Haberler
TEKNOLOJİKripto paralar için 6 altın kural
Çinli TSMC'den 100 milyar dolarlık çip yatırımı
TEKNOLOJİ100 milyar dolarlık çip yatırımı
Microsoft ABD ordusuna artırılmış gerçeklik satacak
TEKNOLOJİ21.9 milyar dolarlık ihale kazandı
HACKKER HİLESİ | Son dakika: 1 Nisan Şaka Günü’nde bu hilelere dikkat! Haberler
TEKNOLOJİBu şakaya kanmayın!
Twitter Spaces özelliğini güncelledi! Twitter Spaces nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİTwitter Spaces özelliğini güncelledi!
Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 11 Ultra özellikleri nelerdir?
TEKNOLOJİXiaomi Mi 11 Ultra fiyatı ve özellikleri
Türkiye akıllı telefon pazarında son durum! BTK açıkladı | Son dakika haberleri
TEKNOLOJİHangi marka Türkiye'de kaçıncı sırada?
'Cep'te abonelerin tercihi 4,5G oldu
TEKNOLOJİ'Cep'te abonelerin tercihi 4.5G oldu
Google ve Facebook arasında anlaşma! Deniz altından kablo geçirecekler
TEKNOLOJİGoogle ve Facebook'tan dev proje!
SpaceX'e Starship'ten kötü haber: 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
TEKNOLOJİStarship'ten 4. başarısız deneme