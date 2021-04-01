HABERTURK.COM

Çinli teknoloji şirketi Huawei 2020 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Buna göre Huawei’in 2020'deki küresel satış geliri yüzde 3.8 oranında artışla 136.7 milyar dolar olarak açıklanırken, şirketin net kârı da yüzde 9.9 arttı.

Huawei’in merkezinin bulunduğu Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ken Hu, salgının etkisinde geçen 2020’nin herkes için olağanüstü bir yıl olduğunu belirtti. Tüm zorluklara rağmen istikrarlı bir iş performansına imza attıklarını söyleyen Hu, “Bu zorlu dönemde tek bir ülkeye veya bölgeye odaklanmaksızın, üretim sürekliliğini sağlamak için küresel bir tedarik zincirine bağlı kaldık” dedi.

Ken Hu şöyle devam etti; “2021'de yine karmaşık ve değişken bir küresel ortamda var olmaya devam edeceğiz. Covid-19'un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler, küresel toplum için yeni zorlukları da beraberinde getirecektir. Huawei olarak, teknolojinin, hepimizin karşılaştığı bu zorluklara yönelik yeni çözümler sunacağına derinden inanıyoruz.”

YARISINDAN FAZLASI TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİNDEN GELDİ

Huawei`in açıkladığı faaliyet raporuna göre; mobil operatörlere hizmet sunan Huawei Carrier İş Grubu, Covid-19’un artırdığı ihtiyaçlar doğrultusunda, 170'ten fazla ülke ve bölgede 1500'den fazla iletişim ağının çalışmasını sağladı. Huawei'in 2020'de ağ hizmetlerinden elde ettiği satış geliri yıllık bazda yüzde 0.2 artışla 46.4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Rapora göre 2020'de, Huawei Enterprise’ın satış geliri 15.4 milyar dolar seviyesine yükselirken, bu rakam 2019’a göre yıllık bazda yüzde 23 oranında artmış oldu.

Huawei’nin 2020'de dünya çapında 730 milyon akıllı telefon kullanıcısına ulaştığı belirtilen raporda, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu’nun 2020’deki satış gelirinin de 2019 yılına göre yüzde 3.3 artışla, 74.1 milyar dolar seviyesine yükseldiği kaydedildi. Tüketici elektroniğinden gelen bu rakam Çinli şirketin toplam küresel gelirlerinin yüzde 54’ünü oluşturdu.