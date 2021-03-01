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Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar Kanada'da başladı

Kanada'da 2018'de tutuklanan Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin ele alınacağı duruşmalar başladı.

Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar Kanada'da başladı
AA

Birkaç hafta boyunca sürmesi beklenen duruşmalarda, savunma avukatları Mıng'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulmasını talep edecek.

Mıng, ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken tutuklanmıştı.

Kanada'da bir mahkeme Mıng'ın karıştığı olayların ülkede suç oluşturduğuna hükmetmiş, Huawei'nin üst düzey yetkilisinin böylece ABD'ye iade edilerek yargılanması konusuna bir adım yaklaşılmıştı.

Üç gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın, ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

ÇİN DE İKİ KANADALIYI TUTUKLAYARAK MİSİLLEME YAPMIŞTI

Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.

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