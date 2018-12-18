Çinli teknoloji firması Huawei, Nova 4 adını taşıyan yeni akıllı telefonunu resmen tanıttı. Kirin 970 işlemciyle çalışan telefonun en belirgin özelliği ise ekranına yerleştirilen delik oldu.

Son dönemde akıllı telefon tasarımlarında öne çıkan çentiğin yerini alması beklenen ekrandaki delikte 25 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera yer alıyor.

Huawei’nin yeni telefonundaki ön kamera, Samsung’un geçen hafta duyurduğu Galaxy A8s ile de benzer şekilde cihazın sol üst köşesindeki deliğe yerleştirilmiş. Akıllı telefonların ekran tasarımlarında bulunan çentiğin yerini diğer markalarında yaptığı hazırlıklarla 2019 yılında çıkacak olan yeni modellerinde deliğe bırakması bekleniyor.

48 MEGAPİKSELLİK ANA KAMERA

Üç arka kameraya sahip olan Huawei Nova 4’te ana kamerada ise 20 megapiksel ve 48 megapiksellik iki farklı seçenek sunuluyor. 6.4 inç boyutunda bir ekranı bulunan Nova 4, hızlı şarj, parmak izi tarayıcısı gibi artık standart hale gelen özelliklere da sahip. Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çalışan Huawei Nova 4, öncelikli olarak Çin’de satışa çıkacak.

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan Huawei Nova 4’ün fiyatı ise 20 megapiksellik model için 450 dolar 48 megapiksellik model için ise 490 dolar olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ