Huawei Petal Search 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor

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Huawei açıklamasına göre, uçtan uca ve benzersiz bir arama deneyimi sunma amacı ile yola çıkan Petal Search, 20'den fazla kategorisi ile her türlü özel ihtiyaçların karşılanması noktasında bir arama motorundan daha fazlasını, alışılmışın dışında bir deneyim ile kullanıcılarına sunuyor.

Petal Search, içerdiği her kategorideki özgün içerikleri ile kullanıcıların günlük hayatlarında ihtiyaçları olabilecek fonksiyonları sunarak kolaylık sağlarken, Türkiye'deki kullanıcıları için hazırladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik özel alan tasarımlarıyla da bu özel ve önemli günün coşkusunu onlarla birlikte yaşıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili haberler, tarihsel bilgi, bugüne özel şiirler, fotoğraflar ve videolar gibi içeriklerin yer aldığı özel alan, Huawei Türkiye AR-GE merkezi çalışanları tarafından özel olarak tasarlandı.