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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Huawei ve Ericsson uzun vadeli patent lisanslama anlaşması imzaladı  - İş-Yaşam Haberleri

        Huawei ve Ericsson uzun vadeli patent lisanslama anlaşması imzaladı 

        Huawei ve Ericsson, 3G, 4G ve 5G hücresel teknolojileri özelinde, 3GPP, ITU, IEEE ve IETF gibi çok farklı standart için gerekli patentleri kapsayan, uzun vadeli bir küresel patent lisanslama anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:11 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:21
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        Huawei ve Ericsson'dan patent lisanslama anlaşması
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        Şirket açıklamasına göre, iki şirket arasında imzalanan anlaşma, şirketlerin ilgili ağ altyapısı ve tüketici cihazları satışlarını kapsarken, her iki tarafa da birbirlerinin patentli ve standartlaştırılmış teknolojilerine küresel erişim imkanı sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Alan Fan, Ericsson ile uzun vadeli küresel bir çapraz lisanslama anlaşmasına imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Mobil iletişim için standart temel patentlerin önemli katkı sağlayıcıları olarak, şirketlerin birbirlerinin fikri mülkiyetinin değerini bildiğini aktaran Fan, "Bu anlaşma da bu amaca yönelik daha güçlü bir patent paylaşım ortamı yaratıyor. Bu imza ayrıca, her iki tarafın da fikri mülkiyete gereken saygının gösterilmesi ve korunması konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Teknolojik yenilikleri paylaşma taahhüdümüz, sağlıklı ve sürdürülebilir endüstri gelişimini teşvik edecek, tüketicilere daha iyi ürün ve hizmetler sunulmasına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Huawei, geçen 20 yıl boyunca, hücresel, Wi-Fi ve multimedya kodekleri de dahil olmak üzere ana akım bilgi teknolojilerini standartlarına katkıda bulunmayı sürdürdü. Huawei, 2022 yılında 4 bin 505 başvuruyla Avrupa Patent Ofisi'nin patent başvuru sayısı sıralamasında zirveye yerleşti.

        Standart temel patentlerin hem sahibi hem de uygulayıcısı konumunda olan Huawei, lisanslama konusunda dengeli bir yaklaşım benimsiyor. Bu anlaşmanın imzalanmasıyla, kilit teknolojilere erişim sağlayan Huawei, yapılan anlaşmayı hem patent sahiplerinin hem de uygulayıcıların çıkarlarına adil bir şekilde hizmet edilmesini sağlayan bir adım olarak değerlendiriyor.

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