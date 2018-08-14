Hubei Huakaier - Meizhou Kejia karşılaşma önü

Hubei Huakaier ve Meizhou Kejia, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. 11 puanlı Hubei Huakaier 16. sırada bulunuyor, Meizhou Kejia 33 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Hubei Huakaier, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Meizhou Kejia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 528. İddaa'da Hubei Huakaier kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Meizhou Kejia kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hubei Huakaier son haftadaki Shanxi Jiayi müsabasında 1-4 yenildi.

Meizhou Kejia ise Qingdao Hainiu karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hubei Huakaier, 8 gol attı ve 14 gol yedi.

Meizhou Kejia, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Meizhou Kejia 9 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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