Hubei Huakaier - Shenzhen Ruby karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Huakaier, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Shenzhen Ruby takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Hubei Huakaier 11 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Shenzhen Ruby 27 puanda ve 6. sırada. Hubei Huakaier son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Shenzhen Ruby, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 275 kodlu maçı oynayanlar; Hubei Huakaier galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Shenzhen Ruby galibiyet oranı 0.00.

Hubei Huakaier önceki hafta Shanxi Jiayi mücadelesinde 1-4 yenildi.

Shenzhen Ruby ise Nanchang Bayi maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Hubei Huakaier, 7 gol attı ve 10 gol yedi.

Shenzhen Ruby, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Shenzhen Ruby, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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