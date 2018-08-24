Hubei Zhongbo - Beijing Baxy maçı ne zaman?

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Zhongbo, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Beijing Baxy takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. 42 puanlı Hubei Zhongbo 1. sırada bulunuyor, Beijing Baxy 23 puana sahip ve 12. sırada. Hubei Zhongbo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Beijing Baxy son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 268 kodlu maçı oynayanlar; Hubei Zhongbo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Beijing Baxy galibiyet oranı 0.00.

Hubei Zhongbo önceki hafta Lijiang Jiayunhao mücadelesinde 1-0 kazandı.

Beijing Baxy ise Dalian Yiteng maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hubei Zhongbo, 21 gol attı ve 4 gol yedi.

Beijing Baxy ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beijing Baxy, 10 gol atarken 11 gol yedi.

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