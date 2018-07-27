Hubei Zhongbo - Nanchang Bayi maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Zhongbo, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Nanchang Bayi takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Hubei Zhongbo 29 puanla 1. sırada, Nanchang Bayi 21 puanla 7. sırada bulunuyor. Hubei Zhongbo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nanchang Bayi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 281 kodlu maçı oynayanlar; Hubei Zhongbo galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Nanchang Bayi galibiyet oranı 0.00.

Hubei Zhongbo önceki hafta Lijiang Jiayunhao mücadelesinde 1-0 kazandı.

Nanchang Bayi ise Shenzhen Ruby maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hubei Zhongbo, 17 gol attı ve 2 gol yedi.

Nanchang Bayi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nanchang Bayi, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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