Hubei Zhongbo - Qingdao Hainiu maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hubei Zhongbo, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Qingdao Hainiu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Hubei Zhongbo 43 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Qingdao Hainiu 34 puanda ve 5. sırada. Hubei Zhongbo son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Qingdao Hainiu, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 323. İddaa'da Hubei Zhongbo kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Qingdao Hainiu kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hubei Zhongbo önceki hafta Lijiang Jiayunhao mücadelesinde 1-0 kazandı.

Qingdao Hainiu ise Meizhou Kejia karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hubei Zhongbo, 24 gol attı ve 7 gol yedi.

Qingdao Hainiu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Qingdao Hainiu, 25 gol atarken 23 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ