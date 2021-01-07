Hububat ve bakliyat ihracatında 7,3 milyar dolarlık rekor

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, yaptığı açıklamada, 2019'da 6,8 milyar dolar olan ihracat rakamında salgının getirdiği tüm sıkıntılara ve ekonomik faaliyetlerin küresel anlamda durma noktasına gelmesine rağmen yüzde 7,35'lik artış yakaladıklarını, bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Sektör olarak salgından olumsuz etkilenmediklerini ve Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörleri arasındaki yerlerini koruduklarını dile getiren Okutur, geçen yıl 7,3 milyar dolar ihracat yaptıklarını bildirdi.

Okutur, gıda üretebilen ve üretimiyle kendine yetebilen bir ülke olmalarının büyük bir avantaj olduğunu kaydederek, "Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. Birçok ülke gıda krizi yaşarken, rafları boşalırken ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı. Hatta 'ikinci dalga' ve başka virüslerin ortaya çıkma riskine karşı da gerekli önlemler alınmış durumda." yorumunu yaptı.

"2023 HEDEFİ 13.7 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

Haluk Okutur, İHBİR olarak bu zorlu süreçte İstanbul'da bulunan diğer birliklere göre en fazla ihracatı kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

2020 yılını, 2019 ihracat rakamını geçerek 1 milyar 984 milyon dolarla kapattıklarını dile getiren Okutur, bu alanda daha yüksek artış yakalamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Okutur, 2021'e ve gelecek yıllara ilişkin beklentileri ve hedeflerine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle, 2021'deki gelişmeler ve dünya ticareti hakkında bir tahminde bulunmak zor. Ancak salgın sürecinde tarımın ve gıdanın önemi tüm dünyanın gündeminde ilk sıraya oturdu.

Bu nedenle, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren tarım sektörü olma unvanını taşıyan hububat sektörü olarak, bu yıl ihracatımızı 2020'ye göre ciddi oranda artırmayı hedefliyoruz. Bunun dışında esas hedefimiz; 2023'te 13,7 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak."