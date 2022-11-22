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Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

Meyveler arasında güçlü antioksidan özelliği ile dikkat çeken nar, günlük C vitamini gereksiniminin %40'ından fazlasını karşılayabilecek düzeyde vitamin içeriğine sahiptir. Nar, kan damarlarını korur, gençleştirir ve böylece kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyabilmektedir. Böylelikle nar yağı da cilt sağlığında inanılmaz faydalı etkiler sunar. Cildi yenilen nar yağı aynı zamanda gözaltı morluklarını iyileştirmede de oldukça etkilidir.

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  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    A, C ve E vitaminleri açısından zengin olan nar, aynı zamanda antiviral ve anti-tümör özelliklere de sahiptir. Nar, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşikleri yönünden dikkat çekerken tıbbi özellikleriyle tam bir şifa deposudur. Nar çekirdeklerinden elde edilen nar çekirdeği yağı kozmetikten cilt bakımına, saç bakımından bağışıklık güçlendirici ürünlere kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan bir üründür. Nar çekirdeği yağı, 3 hafta boyunca sabah-akşam gözaltına sürülürse; gözaltı morlukları zamanla azalır.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

    Cilt dokusunun daha pırıltılı ve elastiki görünmesini sağlar.

    Nar çekirdeği yağı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

    Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

    Cildin kaybettiği kolajeni ve cilde gerekli olan mineralleri kazandırır.

    Cildin yağ oranını dengeler ve cildi canlandırır.

    Nar çekirdeği yağının, yaşlanmayı önleyici ve tersine çevirici özellikleri de vardır.

    Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıp kan damarlarını güçlendirir. Kepek ve kaşıntı gibi sorunları ciddi oranda azaltır.

    Cilt tonunu düzeltmeye yardımcı olur, renk eşitsizliklerini düzenler.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    Nar çekirdeği yağı selülit sorununa da çare olabilir. Hücre yenileyici özelliği sayesinde bu yağı masaj yaparak düzenli olarak kullandığınızda selülitlerinizin azaldığını görebilirsiniz.

    Bu yağ sadece cilde ihtiyaç maddelerini takviye etmekle kalmaz, yenileme özelliği de bulunuyor. Ancak bu etkinin olabilmesi için yağın, yüzde yüz doğal ortamda üretilmiş meyveden elde edilmesi ve soğuk sıkma yöntemiyle üretilmesi gerekiyor.

    Nar çekirdeği yağı içerisinde bol miktarda polifenol bulundurur. Bu da damarlarda kolesterol birikmesinin önüne geçer. Yani nar çekirdeği yağı kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimali azaltır.

    Nar çekirdeği yağı potasyum ve antioksidan zengini olması sebebiyle yüksek tansiyon riski taşımaz.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    Hücre yenileyici özelliğe sahip olan nar çekirdeği yağı cildin yenilenmesine katkı sağlar.

    Nar çekirdeği yağı bir antioksidan kaynağıdır. Bu da kilo vermeye çalışanlar için içeriğindeki flavonoidlerin desteği ile vücutta yağ birikmesini önleyici etki göstermesinin yanı sıra aynı zamanda vücuttaki fazla yağın da vücuttan atılmasını hızlandırır.

    Nar çekirdeği yağı doğal asitler bakımından da zengindir. Bu özelliği sayesinde nar çekirdeği yağının vücudu iltihaba karşı koruduğu da söylenebilir.

    Doğal bir ağrı kesici özelliği de taşıyan nar çekirdeği yağını özellikle kas ağrıları yaşıyorsanız, bu ağrıları dindirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

    Vitamin deposu olan nar çekirdeği yağı aynı zamanda B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin rahatça kullanabileceği bir üründür anlamına gelir.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    Kanseri önleyici etkisi vardır

    Nar çekirdeği yağının içerdiği antioksidanlar hücrelerdeki hasarı tamir eder. DNA'nın hasar görmesiyle hücrelerde hasar meydana gelir ve bu şifalı meyvenin çekirdeğinin yağı ile hücrelerdeki hasar iyileştirilebilir. Böylece çeşitli kanser türlerine yakalanma oranı azalır. Özellikle meme kanseri, lösemi yani kan kanseri, tümör oluşumu, prostat ve kolon kanseri türlerine karşı fayda sağlar. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, güneş hasarına karşı koruma sağlaması sonucunda cilt kanserine karşı da koruma sağladığı sonucuna varılmıştır.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    Kalbi korur

    İçeriğindeki fitokimyasallar vücuttaki kolesterol düzeyini normale çevirir. Böylece kalp krizi geçirme ve kalp hastalıklarına yakalanma oranı da düşer. Kalbi koruması nar çekirdeği yağı faydalarıdan biridir.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    Bağışıklık sistemini güçlendirir, hormonal dengeyi sağlar

    İçerdiği B ve C vitaminleri ile mineraller sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, hastalıklara yakalanma oranı düşer. Hormonal denge de sağlanmış olur.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    Kilo verdirir

    İçerdiği flavonoidler sayesinde vücutta yağ birikimini önler. Kolesterolü düşürmeye de yardım eder. Bunun sonucunda kilo vermek kolaylaşır.

    Kas ağrılarına karşı koruma sağlar

    İçerdiği punisinik asit gibi asitler kas ağrılarını hafifletir, vücutta iltihap oluşmasını engeller. Vücut daha dirençli hale gelir.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI CİLT SAĞLIĞI İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET!

    Nar çekirdeği yağı özellikle cilt sağlığı için mucize etkisi taşıyan bir doğal yağdır. Nar çekirdeği yağının cildin yağ oranını dengelediği ve cildi canlandırdığı biliniyor.

    Nar çekirdeği yağı kullanarak cildinizin daha parlak ve daha pürüzsüz bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

    Egzama, sedef, güneş yanığı gibi cilt problemleri bulunanlar da nar çekirdeği yağı kullanabilir çünkü nar çekirdeği yağının yara ve kesikleri leke bırakmadan iyileştirme gücü vardır.

     
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    Saç bakımı için doğal ürün tercih edenlerin imdadına da nar çekirdeği yağı koşar. Yeterli miktarda nar çekirdeği yağı ile saç derisinde kan dolaşımını hızlandırırsınız bu sayede de saçınızda kepek ve kaşıntı gibi sorunlar yaşamamış olursunuz.

    Aynı zamanda nar çekirdeği yağı saçınızın pH dengesini de korur.

    Kilo vermeye ve yağ yakımını hızlandırmaya faydası olduğu bilinen nar çekirdeği yağı selülit problemlerine de çözümdür. Hücre yenileyici özelliği olduğu bilinen nar çekirdeği yağı sayesinde selülitleri azaltabilirsiniz.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ ZARARLARI VAR MI?

    Nar çekirdeği yağının bilinen bir zararı bulunmamaktadır ancak yine de özellikle hamile ve emzirme dönemindeki kadınların nar çekirdeği yağı kullanmadan önce bir hekime danışmasında fayda var.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL YAPILIR?

    Evde kendi imkânlarınızla da elde edebileceğiniz nar çekirdeği yağını üretmek için sadece nara ve zeytinyağına ihtiyacınız var. Nar tanelerinizi ya da çekirdeklerini kurutun. Kurutulmuş yaklaşık olarak iki su bardağı nar çekirdeğini robottan geçirin. Toz haline gelen nar çekirdeklerini aşağı yukarı bir litre kadar zeytinyağının içine katın ve karıştırın. Bu karışımı bu şişenin içinde en az iki hafta kadar bekletmelisiniz. İşte doğal nar çekirdeği yağını böyle elde edebilirsiniz.

    Eğer bu işlemi yapmak istemiyorsanız güvendiğiniz markadan soğuk sıkım nar yağı da edinebilirsiniz.
  • Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

    NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NASIL KULLANILIR?

    Nar çekirdeği yağını birkaç damla olacak şekilde bir pamuğa sıkarak cildinize nazikçe uygulayın. Ardından parmaklarınızla hafif hafif masaj yaparak gözaltı hariç, tüm yüze ve boynunuza yedirin. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla cildinizi yıkayın. Ardından cilt tipinize uygun nemlendiricinizi kullanmayı unutmayın.

    Nar çekirdeği yağının zararları ile ilgili bir bulgu olmasa da hormonları da etkilediği için gebelik döneminde kullanılmaması tavsiye edilir. Hassas cilt tipine sahip kişiler de mutlaka bir uzmana danışarak kullanmalıdır.

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