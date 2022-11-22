Hücrelerdeki hasarı tamir eden bu yağ gözaltı morluklarını yok ediyor! Sabah - akşam uygulayabilirsiniz…

Hücre yenileyici özelliğe sahip olan nar çekirdeği yağı cildin yenilenmesine katkı sağlar.

Nar çekirdeği yağı bir antioksidan kaynağıdır. Bu da kilo vermeye çalışanlar için içeriğindeki flavonoidlerin desteği ile vücutta yağ birikmesini önleyici etki göstermesinin yanı sıra aynı zamanda vücuttaki fazla yağın da vücuttan atılmasını hızlandırır.

Nar çekirdeği yağı doğal asitler bakımından da zengindir. Bu özelliği sayesinde nar çekirdeği yağının vücudu iltihaba karşı koruduğu da söylenebilir.

Doğal bir ağrı kesici özelliği de taşıyan nar çekirdeği yağını özellikle kas ağrıları yaşıyorsanız, bu ağrıları dindirmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Vitamin deposu olan nar çekirdeği yağı aynı zamanda B ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin rahatça kullanabileceği bir üründür anlamına gelir.