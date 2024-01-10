HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakını destekleyecek

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa Kültür Merkezi'nde yapılan HÜDA PAR Bölge Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Töreni'nde, Türkiye'de seçim dönemine girildiğine işaret etti.

Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini belirten Yapıcıoğlu, başkan adayları ve partililerden seçimde ciddi bir çalışma beklediklerini dile getirdi.

İlk aday tanıtım toplantısını Şanlıurfa'da yaptıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Emin Özarslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Faruk Dinç, Siirt Belediye Başkan adayımız Abdurrahman Özcan, Ceylanpınar Belediye Başkan adayımız Adnan Sağlam, Bismil Belediye Başkan adayımız Ali Bilmez, Eğil Belediye Başkan adayımız Ali Durgunsu, Kahta Belediye Başkan adayımız Adem Yavuz." dedi.

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3 BÜYÜKŞEHİRDE CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK

HÜDA PAR'ın Türkiye'nin 3 büyükşehrinde destekleyeceği adaylara ilişkin de Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara ve İzmir'de Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adaylarını destekleyeceğiz. Diğer il ve ilçelerde kendi adaylarımızla seçimlere katılma gibi bir düşüncemiz var. Yerel seçimlerin dinamikleri ve şartları farklıdır. Bazı yerlerde lokal bazı ittifaklar gelişebilir. Bir yerde bir partiyle başka bir yerde başka bir partiyle başka bir grupla ittifak olabilir. Farklılıklar içine girebiliriz bunu zaman gösterecek."

Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından adaylarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.