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        Haberler Gündem Politika HÜDA PAR, 46 adayını açıkladı

        HÜDA PAR, 46 adayını açıkladı

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep'teki Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 01:27 Güncelleme: 09.02.2024 - 01:27
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        HÜDA PAR, 46 adayını açıkladı
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        Gaziantep'teki Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Yapıcıoğlu, gündemlerinin ilk sırasında Filistin'in yer aldığını ve Filistin'de vahşetin devam ettiğini söyledi.

        Yapıcıoğlu, kazanacakları belediyelerle Filistin'deki belediyeleri kardeş yapacaklarını ve böylelikle o bölgelere yardım edeceklerini dile getirdi.

        Fotoğraf: AA

        "HÜDA PAR BELEDİYE ANLAYIŞIYLA TANIŞMA ZAMANI"

        Siyasetteki pratiklerinin daha görünür hale gelmesi gerektiğini, yerel seçimlerin bunun için fırsat olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        “İnşallah 31 Mart yerel seçimleri, HÜDA PAR belediye anlayışıyla bu milletin tanışma zamanı olsun. Dürüst belediyecilik, gerçek hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda inşallah HÜDA PAR'ın idaresindeki belediyelerde insan merkezli, hizmet odaklı belediyecilik nasıl yapılır, dost, düşman herkese gösterebileceğiz. Rabb'im çıktığımız bu yolda utandırmasın. İnşallah bu konuda aziz milletimize hizmet edebilme şerefini nasip etsin inşallah. İnşallah emanet bilinciyle hareket eden HÜDA PAR kadrolar iş başına geldiğinde, onların idare ettiği belediyelerde asla israf ve yolsuzluk olmayacak. İnşallah yönettiği belediyelerde milletin son kuruşuna kadar millete hizmet için harcanacak."

        46 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

        Yapıcıoğlu, daha sonra 4'ü büyükşehir, 4'ü il toplam 46 belediye başkan adayını açıkladı.

        HÜDA PAR, Trabzon'dan Rıdvan Yıldırım'ı, Kahramanmaraş'tan Adem Kılınç'ı, Gaziantep'ten Mehmet Nakşi Erat'ı, Kocaeli'den Mehmet Eşin'i ve Gümüşhane'den Mehmet Kayabel'i, Bayburt'tan Maşallah Oruçoğlu'nu, Kilis'ten Ali Kiriş'i ve Adıyaman'dan ise Mustafa Yetiş'i aday gösterdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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