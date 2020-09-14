HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan Doğu Akdeniz değerlendirmesi:

AA

HÜDA PAR Batman İl Başkanlığında düzenlenen programda partililerle bir araya gelen Sağlam, Yunanistan'ın Türkiye ile askeri açıdan boy ölçüşemeyeceğini belirtti.

Sağlam, Yunanistan'ın kendi adına hareket etmediğini ve arkasında Avrupa ülkelerinin olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin daha güçlü bir dış politika için uluslararası anlaşmalardan doğan hukuki haklarını ve tezlerini ortaya koyması gerekiyor. Güçlü bir siyaset için başka ülkeleri de kendi yanına çekmeli." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de 2000'li yıllarda doğal gaz rezervlerinin bulunmasıyla birçok ülke ve uluslararası şirketin dikkatinin bölgeye yöneldiğine işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu çerçeveden konuya baktığımızda Türkiye'nin çalışmalarını geç kalmış bir çalışma olarak değerlendirebiliriz. Belki 2000'li yılların ilk çeyreğinden bu yana çalışmaların yapılması gerekliydi. Geç bile kalınmış olsa doğal gaz arama çalışmaları gerekli ve olması gereken bir çalışmadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'e en uzun sınırı bulunan bir ülke olarak buradaki yer altı kaynaklarından istifade etme açısından belki de en çok hak sahibi olan ülkedir."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarının yerinde olduğunu dile getiren Sağlam, bu alandaki haklarını sonuna kadar savunması gerektiğini vurguladı.

"Ama bu tür işler dünyada güç dengeleriyle orantılıdır. Güçlü olan haklı ve daha çok paya sahip olduğunu dile getirerek bu işlerde ileri gidiyor." diyen Sağlam, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin tutumu bu açıdan önemlidir. Evet, hak güçte değildir, güç haktadır. Bu anlamda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yer altı kaynaklarından istifade etme hakkı vardır ve ülkeyi yöneten insanların da milletin hakkı olan bu zenginliklerden yeterince pay alması için de mutlaka çalışması gerekir. Türkiye'nin tutumu yerindedir. Olması gerekeni yapıyor ve sonuna kadar da bu hakların savunulması gerekir."

Yunanistan'ın Türkiye'nin tezleri karşısında çok zayıf olmasına rağmen Avrupa Birliği tarafından desteklendiğe işaret eden Sağlam, "Türkiye'nin yapacağı şey Yunanistan'ın sunduğu tezleri çürütecek uluslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuk açısından haklı olduğunu göstermek." ifadelerini kullandı.

- "Macron'un sözleri çok dikkate alınacak sözler değil"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye'ye yönelik açıklamalarını da değerlendiren Sağlam, bu açıklamaların malumun ilanı olduğunu belirtti.

Avrupa'nın hiçbir zaman Türkiye'nin yanında olmadığına dikkati çeken Sağlam, "60-70 yıllık bu Avrupa serüveni içinde ülke halkı bunu çok rahatlıkla gördü. Hiçbir zaman Avrupa, Türkiye halklarının bir kazanım elde etmesini, huzur içinde olmasını istemedi. Belki yer altı ve üstü zenginliklerini almak için fırsat kolladılar. Bence Macron'un sözleri çok dikkate alınacak sözler değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkelerinin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerini Türkiye'ye kaptırmama veya daha az pay verme adına birlik olacaklarını ifade eden Sağlam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Akdeniz'de ciddi bir doğal gaz rezervi olduğu görüldüğü için bunu kaptırmamak adına veya daha az pay verme adına birleşeceklerdir. Bu, doğaldır. Eğer birleşiyorlarsa bizim de İslam ümmetiyle çok daha rahat birliktelikler kurmamız gerekir. Avrupa ülkelerinin arasında da ihtilaflar var. Bunu da kullanmamız lazım. Bunu bilirsek ve buna göre hareket edersek onların bu birlikteliklerini bozma adına siyaseten yapacağımız çok şey var."