Huddersfield Town - Crystal Palace sahaya çıkıyor

Huddersfield Town ve Crystal Palace, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Huddersfield Town 2 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Crystal Palace 3 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Huddersfield Town, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Crystal Palace, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 114 kodlu maçı oynayanlar; Huddersfield Town galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Crystal Palace galibiyet oranı 2.20. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Huddersfield Town önceki hafta Arsenal mücadelesinde 0-1 yenildi.

Crystal Palace ise West Bromwich karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Huddersfield Town, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Crystal Palace, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Crystal Palace, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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