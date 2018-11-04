Huddersfield Town - Fulham maçı rakamları

Huddersfield Town ve Fulham, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:00. Maç öncesi Huddersfield Town 3 puanla 20. sırada, Fulham 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Huddersfield Town son 6 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fulham, son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 157 kodlu maçı oynayanlar; Huddersfield Town galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Fulham galibiyet oranı 2.80. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Huddersfield Town önceki hafta Cardiff City mücadelesinde 0-3 yenildi.

Fulham, Sheffield Wednesday karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Huddersfield Town, evinde 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 7 gol yedi.

Fulham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fulham, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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