Hudut kartalları son 3 ayda 22 FETÖ'cü ve 14 PKK'lı teröristi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı

AA

Terör örgütleri PKK ve DHKP-C üyelerinin "güvenli liman" olarak değerlendirdiği Yunanistan'a son dönemde kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ mensuplarının sayısında artış olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yılbaşından itibaren 22 FETÖ üyesi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken hudut birliklerince yakalandı. Hudut birliklerinin söz konusu dönemde yakaladığı kaçakların arasında PKK üyesi 14 terörist de yer aldı.

Kaynaklar, Yunanistan'ın 15 Temmuz gecesi Türk helikopterleriyle Yunanistan’a kaçarak sığınma talep eden darbeci helikopter pilotlarına uluslararası anlaşmaları ve Türkiye’nin resmi taleplerini yok sayarak sığınma hakkı tanıdığına dikkati çekti.

Öte yandan hudut birlikleri, geçen ay yurt genelinde yasa dışı yollardan hudutlardan geçmeye çalışan 5 bin 867 kişiyi yakaladı.

Hudut kartalları, operasyonlarda gümrük kaçağı 19 bin 346 paket sigara, 116 kilogram uyuşturucu ve 350 muhtelif silah ele geçirdi.