Talimat verdiğini reddetti

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat ve mahkumiyet kararları bozulan ve haklarında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanıklardan eski binbaşı Sedat Kaya duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve uçak bakım subayı üsteğmen sanık Resul Sayan ise duruşmaya katılmadı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ankesörlü telefon soruşturması kapsamında görülen duruşmada tutuklanan ve aynı mahkeme tarafından hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten suç duyurusunda bulunulan eski üsteğmen Muhammet Delibaş'ın dosyası da Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek, mevcut dosyayla birleştirildi.

Tutuklu sanık Muhammet Delibaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katıldı.

Delibaş, üsteğmen olarak görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası 2018 yılında ihraç edildiğini söyledi.

Mahkemede savunma yapan Delibaş, 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi evde olduğunu ve alay takım komutanı tarafından aranarak, ‘terör saldırısı olabileceği’ iddiasıyla çağrıldığını öne sürerek, bunun üzerine Çakmak Kışlasında bulunan 2. Ordu MEBS Alay Komutanlığı'na gittiğini söyledi.

Delibaş, askerlerin ve personelin yoklamasının yapıldığını ve 2 saat içtima alanında bekletilen askerlerin daha sonra silahları bıraktırılarak istirahate gönderildiğini anlattı.

Davada tanık olarak dinlenen Tarık Ö.'nün ifadeleri üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu öne süren Delibaş, "Ben, 'Belediyeyi kuşatacağız, ele geçireceğiz' demedim. Belediye, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi'nde benim görev bölgemde bulunuyor. Benim timimden kimse mühimmat almadı, araca binmedi. Darbeyle ilgili emir bir emir verilmedi. Benim darbe yanlısı bir ifadem yok" diye savunma yaptı.

İddia makamı, Delibaş’ın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki yaşananlara ilişkin davada verdiği kararı itiraz üzerine incelemiş ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat eden Sedat Kaya ve Resul Sayan yönünden, haklarında yeni soruşturmalar bulunduğu için hükmün bozulmasına ve dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

Dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu.