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Ferdi Durdu'nun haberine göre, FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada, beraat ve mahkumiyet kararları bozulan aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı binbaşı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DELİBAŞ, SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nce kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat kararı bozulan ve hakkında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanık Sedat Kaya ile birlikte haklarında verilen hükümler bozulan eski 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve firari sanık eski 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığı 171. Filo Hat Bakım subayı Resul Sayan duruşmaya katılmadı. Hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek"ten suç duyurusunda bulunulan tutuklu ihraç üsteğmen Muhammet Delibaş ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

KAYA HAKKINDA AĞIRLIŞLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE TUTUKLAMA TALEBİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı, mahkemeye esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, mütalaasında, firari sanık eski üsteğmen Resul Sayan'ın dosyasının ayrılmasını talep etti. Savcı, tutuksuz yargılanan Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında icrai ve ihmali eylemlerinin bulunduğunu, ayrıca etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği bilgilerin samimi ve orantılı olmadığını belirterek, sanığın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

YILDIRIM VE SOYBAŞ HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tutuklu yargılanan sanık eski üsteğmen Muhammet Delibaş hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep eden savcı, sanıklar eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti daha sonra sanık ve avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinledi. Tutuklu sanık Muhammet Delibaş, "Bana emir verenler serbesttir. Bu vatan için canımı vermeye hazırdım, hala da hazırım. Bu ülke için en ufak bir ihanet düşünmedim" savunmasında bulundu. Mahkeme heyeti, sanık ve sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmak üzere duruşmayı erteledi.