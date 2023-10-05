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        Haberler Televizyon Hudutsuz Sevda konusu nedir, gerçek hikaye mi ve nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler?

        Hudutsuz Sevda konusu nedir, gerçek hikaye mi ve nerede çekiliyor? Hudutsuz Sevda oyuncuları...

        Fox TV'nin kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan yeni dizisi Hudutsuz Sevda, bu akşam 3. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Miray Daner ile Deniz Can Aktaş'ın başrollerini üstlendiği dizi, Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, 3. bölümü merakla beklenen Hudutsuz Sevda dizisinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikaye olup olmadığına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:39
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        Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün, senaryosunu ise Bahadır Özdenir'in yazdığı Fox TV'nin çiçeği burnunda yeni dizisi ‘Hudutsuz Sevda’, bu akşam 3. bölümüyle yayınalancak. Tamamen kurgusal bir hikaye olan ve Artvin ile İstanbul'da çekimleri gerçekleştirilen Hudutsuz Sevda dizisine dair bilgileri bir araya getirdik..

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        HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

        Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner.

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        Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)’le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep ( Miray Daner)’in çıkması ile tamamen değişecektir.

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        HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI KİMLER?

        Deniz Can Aktaş

        Miray Daner

        Biran Damla Yılmaz

        Esra Dermancıoğlu

        Burak Sevinç

        Asuman Dabak

        Burak Sergen

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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