Haberler Televizyon Hudutsuz Sevda konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

Hudutsuz Sevda konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Hudutsuz Sevda oyuncuları kimler? Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Hudutsuz Sevda, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş ile Miray Daner'in paylaştığı dizi, her Perşembe günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. İşte, yeni bölümü heyecanla beklenen Hudutsuz Sevda dizisinin konusu, oyuncuları ve gerçek hikaye olup olmadığına ilişkin bilgiler... Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 09:31 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:31 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Tamamen kurgusal bir hikaye olan, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdenir'in kaleme aldığı ‘Hudutsuz Sevda’ dizisi, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacak. Çekimlerin Artvin'de başlayan ve İstanbul'da devam eden Hudutsuz Sevda dizisine dair ayrıntıları derledik!

2 Şurada Paylaş!







HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?



Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner.