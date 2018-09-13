Huesca - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig maçında Huesca ile Rayo Vallecano, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Huesca son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Rayo Vallecano, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 104. İddaa'da Huesca kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Rayo Vallecano kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Huesca son hafta oynanan Tenerife maçında 3-0 kazandı.

Rayo Vallecano, Barcelona II karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Rayo Vallecano, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rayo Vallecano 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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