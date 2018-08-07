Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler, La Liga'nın yolunu tuttu...



26 yaşındaki milli futbolcu, La Liga'nın yeni ekibi Huesca'nın yolunu tuttu. İspanyol kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, başarılı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Serdar'ın yarın takıma dahil olacağı ifade edildi.

"HIZINI VE GOLLERİNİ GETİRİYOR"

Huesca'nın resmi sitesinde Serdar Gürler ile ilgili olarak, "Teknik direktörümüz Leo Franco'nun özel talebi doğrultusunda transfer ettiğimiz Serdar Gürler, hızını ve gollerini Huesca'ya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Son iki sezonu Osmanlıspor'da geçiren Gürler, geçen sezon oynadığı 34 maçta 13 gol atıp, 6 asist yaptı.

Serdar Gürler, La Liga'da forma giyen 15. Türk futbolcu oldu.

— SD Huesca (@SDHuesca) August 7, 2018

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