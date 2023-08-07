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        Haberler Futbol Süper Lig Hugh Dallas: “Hakemlerimiz güçlü, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecek” - Futbol Haberleri

        Hugh Dallas: “Hakemlerimiz güçlü, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecek”

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sahada hakemlerin sıfır tolerans uygulayacağını aktaran TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, "Hakemlerimiz güçlü, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:56
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        "Hakemlerimiz cesur tutum sergileyecek"
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ‘Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri’ kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun tarafından oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Ahmet İbanoğlu: “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir lig olmasını diliyorum”

        Süper Lig’de 2023-2024 sezonunun 11 Ağustos Cuma günü başlayacağını hatırlatan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, “Süper Lig’in başlamasına çok az kaldı. Bu süreçte hazırlık yapan tüm kulüplerimiz, teknik adamlarımız ve yöneticilerimize başarılar diliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir lig olmasını diliyorum” dedi.

        Hugh Dallas: “Sıfır tolerans sergileyeceğiz”

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        TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, oynanacak müsabakalarda hakemlere ve rakip teknik alana agresif davranışlara müsaade etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

        “Teknik alandaki yetkililerin davranışlarına karşın son derece duruş sergileyeceğiz. Bu konuda kararlı şekilde saygısızlık, gösteren, aşırı agresif tutum sergileyen, aşağılayıcı, rahatsız edici tutumda müsabakanın hakemlerine bu şekilde davranış kişiler kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Teknik alandaki kişiler kesinlikle sorumlu davranış sergilemeliler. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler.”

        Dallas, daha sonra bazı maçlardan örnek pozisyonları ekrana getirerek detaylı analizlerle katılımcılara aktardı.

        Tarık Ongun, ofsayt kuralının güncel bilgilerini paylaştı

        Eski FIFA kokartlı yardımcı hakem ve MHK Eğitim Danışmanı Tarık Ongun, yeni ofsayt kuralıyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, “Ofsayt ile temel bir kural değişikliği yok ancak IFAB kural kitabına bir bölüm ekleyerek, defansın topla bilerek oynaması ve topun defanstan sekmesi konusunu netleştirmek istedi. Bir hücum oyuncusu, bilerek oynayan bir defans oyuncusundan alıyorsa artık ofsayt gerçekleşmiyor. Ancak top defans oyuncusundan sekerse ona çarparsa, kaleci kurtarırsa ya da direkten dönerse o zaman buradaki hücum oyuncusu bulunduğu pozisyondan avantaj elde etti, yardımcı hakem ofsaytla cezalandırsın. Bunun tek istisnası defans oyuncularının topla bilerek oynaması. Bunun kontrollü oynayıp oynamasını netleştirmek istedi” diye konuştu.

        Ofsayt kuralıyla ilgili bilgileri maddeler halinde aktaran Ongun, bazı maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlara açıklık getirdi.

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