WOLVERİNE GERİ DÖNÜYOR!

45 yaşına giren Ryan Reynolds videoda açıklama yaparken “Hey millet, Deadpool filmi için çok uzun süredir çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca Reynolds Disney etkinliği D23’ü kaçırdıkları için üzgün olduğunu söyledi. Deadpool için özel bir şey hazırlamak istediğini belirten oyuncu ilhamını kaybettiğini belirtti. Reynolds, Jackman’a “ Hey Hugh, bir kez daha Wolwerin’i oynamak ister misin?” diye sordu.