Hugh Jackman: Tavuklardan özür diliyorum

"TAVUKLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"



Şu anda da gayet fit olduğunu dile getiren Jackman, "Sağlıklıyım, başlamak için iyi bir yerdeyim. Şimdiden tavuklardan özür diliyorum. Kaçmaya başlasanız iyi olur çünkü size doğru geliyorum" şeklinde espri yaptı.