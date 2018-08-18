Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

2 golle yıldızlaşan Hugo Rodallega, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sezona istediğimiz gibi bir başlangıç yaptık. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. İçerde iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Tabii ki gol attığım için mutluyum, ama öncelikle takım kazandığı için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan mücadelenin yıldızlarından Olcay Şahan, "Sezona çok iyi hazırlandık. İlk maçta mağlup olduk. Bugün kazanmamız şarttı. İlk yarı fırtına gibi estik. 3 puan istediğimizi ilk saniyeden itibaren hissettirdik. İkinci yarı skoru aldıktan sonra rölantiye aldık. Bu iyi bir şey değil. Geçen seneki gibi rakip gelir bir gol atar. Yorulduk, dinlenip diğer maça hazırlanmamız gerek.

Takıma katkı verdiğim için çok mutluyum. Şimdi önümüzdeki diğer maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

Yeni transfer Hosseini ise "Çok güzel bir oyundu. Allah'a şükürler olsun ki galibiyetle maçı bitirdik. Taraftarlara çok teşekkür ederim. Atmosfer çok iyiydi. Umarım ki her zaman böyle desteklerler" dedi.

"KÖTÜ BAŞLADIK"

Yiğido'nun Brezilyalı yıldızı Robinho, "İlk golü bulan taraf biz olsak daha farklı bir maç olacaktı. İlk yarıya kötü başladık ancak ikinci yarı daha iyiydik. Bunun sonucunda da maçı kaybeden taraf olduk." dedi.

Douglas ise "Bugün bir gol attım ama maçı kazanamadık. İlk yarı kötü olsak da ikinci yarı daha iyiydik. Tüm mücadelem verdim ancak olmadı. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.



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