Hukuk dünyası 17. Türk Ceza Hukuku Günleri’nde buluşacak 0:00 / 0:00

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28 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek kongrenin ana başlığı “Suça Teşebbüs, Suça İştirak ve Suçların İçtimai Uygulamasının Değerlendirilmesi” olarak belirlendi. Programın detaylarını ise kongre başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Habertürk’e anlattı.

“TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI CEZA HUKUKU ETKİNLİĞİ”

Sözüer, kongrenin ana amacının Türk Ceza Hukuku reformundaki sorunların belirlenmesi ve çözümlerin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti. “Her yıl bu tarihlerde ceza hukuk günlerini düzenliyoruz. Türkiye’nin en geniş en sürekli yapılmış olan en kapsamlı ceza hukuku etkinliği budur. Bu sene ulusal olarak yapıyoruz fakat sık sık uluslararası olarak da gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“TÜRK HUKUK DÜNYASI BİR ARAYA GELECEK”

Kongrenin pratik ve teorik boyutuna dikkat çeken Sözüer, “Hem Yargıtay’dan katılanlar hem de akademisyenler birlikte tartışacaklar. Yargıtay Başkanı, Yargıtay Başsavcısı, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanları, Ceza Genel Kurulu Başkanı ve üyeleri hepsi burada yer alacak. Hemen hemen Türkiye’deki her üniversiteden katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz önemli bir etkinlik olacak.” ifadelerini kullandı.

“SUÇA TEŞEBBÜS, SUÇA İŞTİRAK BAŞLIKLARI ELE ALINACAK”

Sözüer bu sene düzenlenecek kongrede, suça teşebbüs ve suça iştirak başlıklarının konuşulacağını söyledi. “Suça iştirakte ne zaman iştirak olur, ne zaman suç örgütü olur, bunu ve benzeri konuları öncelikle iştirakte tartışmak istiyoruz.” diye konuştu. Güncel başlıkların da ele alınacağına dikkat çekti. “Ülkemizde trafik kazalarından sonra sürücüler kaçıp gidiyor. Acaba buna kasten sorumluluk gerektiriyor bu gerektiğinde işte buna teşebbüs nasıl olur? Veya bazen anneler çocuklarını hiç beslemeden bırakıyorlar. Çocuklar aç susuz kalıyor. Bu çocuk ölmeden birisi gelip kurtarsa acaba annenin sorumluluğu ne olacak gibi konuları tartışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kongrenin tamamlanmasının ardından bildirilerin yer alacağı bir kitabın da yayımlanması planlanıyor. Kongreyi takip etmek isteyenler ise, sosyal medya aracılığı ile oturumları izleyebilecek.