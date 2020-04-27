Hukukçular Derneği'nden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

AA

Hukukçular Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle çocuklarımız ve genç nesillerimiz olmak üzere insanlık, yozlaşmış batı kültürününün örnekliğinde bir takım kirli yönlendirmelere maruz bırakılıyor. Sapkınlığı normalleştirmek amacıyla hareket eden yapılanmalar, uluslararası düzeyde desteklenmektedir. Çizgi filmler, sinema filmleri ve reklamlar üzerinden çocuklar ve gençler 'farklı cinsel kimliklere saygı kılıfıyla' özendirilmektedirler.

Çocuklarımıza, gençlerimize ve nesillerimize bir insan hakkı olarak sunulan cinsel sapkınlık, insanlığın ifsadı, toplumun çöküşü ve ailenin yok edilmesi üzerine kurulu büyük bir zulüm ve tefessühtür. Bu noktadan hareketle halkın ve hakikatin şahitliğini yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mezkur ifadelerine karşı sergilenen tutumun karşısında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ramazanın ilk cuma namazını Hacı Bayram Camisi'nde kıldırırken, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu vurgulamıştı. Bu ifadeler üzerine bazı dernek ve barolar suç duyurusunda bulunmuştu.