AB’den Macaristan’a yaptırım 0:00 / 0:00

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Guardian, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın yönetimine yönelik, siyasileşmiş mahkemeler ve yolsuzlukla ilgili endişeleri gidermeye zorlamak için Macaristan’a sağlanan Avrupa Birliği fonlarını askıya almaya çağırdığını aktardı.

Bu kapsamda, Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komitesi aracılığıyla ve bünyesinde yeni oluşturulan yasa ile Macaristan’a yapılan ödemeler askıya alınacak.

MACARİSTAN'IN TARTIŞMALI YASASI

Avrupa Birliği’nin bu adımı Macaristan’ın yürürlüğe soktuğu tartışmalı yasasından sonra geldi.

Macaristan’da LGBTİ bireyler hakkında okullarda eğitimlerin verilmesini engelleyen yasanın kabulü ile Macaristan’da eğitim materyallerinde farklı cinsel yönelimi olan bireylerin tasvirini yasaklıyor. 18 yaş altındakilere, cinsel yönelimleri farklı olan bireylerin içeriklerini ve cinsiyet değişikliğine yönelik içeriklerin gösterimini yasakladığı biliniyor.

Birçok Avrupa ülkesinden eleştiri alan yasanın, bireylerin cinsel yönelimi temelinde ayrımcılığa maruz bırakılması anlamına geldiği ve AB’nin temel değerlerine aykırı olduğu vurgulanmıştı.

Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise kararın arkasında duruyor ve bu yasanın bireylerin cinsel yönelimine yönelik bir ayrımcılık içermediğini söylüyor.

Yeni yasanın 18 yaşındaki çocukların haklarını savunmakla ilişkili olduğunu savunuyor ve ‘‘ailelerin’’ yetişme çağındaki çocukların cinsel eğitiminden sorumlu olduğu bir parantez açıyor.

Avrupa Birliği ve Macaristan arasındaki sürtüşmelerin bir benzeri, AB’nin 7-8 Mayıs tarihlerinde Porto’da düzenlediği Sosyal Zirve’de önemli satır başlıklarından biri olan cinsiyet eşitliği ifadesine yönelik ilk rahatsızlığın Macaristan ve Polonya’dan gelmesiyle başladı.

YAPTIRIM KARARININ GEÇMİŞİ

Öte yandan AB’nin Macaristan’a sağladığı fonların askıya alması kararı, yalnızca tartışma yaratan yasayla alakalı olmadığı savunuluyor.

Guardian aktarmış olduğu haberde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin uzun süredir sağladığı fonların kötüye kullanımından rahatsız olduğunu söyledi. Bu rahatsızlık Macaristan Başbakanı Orban'ın damadına verilen sokak lambaları ve Orban'ın memleketine giden eski bir treni kapsıyor.

Hukuk profesörlerinin oluşturduğu bir raporda yine her biri 1 milyon avroya mal olan ve kısmen Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilen 43 okuldaki laboratuvarın altı çiziliyor.

Yine raporda öğrencilerin aynı kitapları kullanmasına rağmen Macaristan’da ders kitaplarının iyileştirilmesi için her sınıfın ayrı ayrı ücretlendirildiği tespit edildi. Brüksel temelde Macaristan’ın fonlarını kötüye kullandığını söylemeye çalışıyor.

Raporu hazırlayanlardan biri olan ve Almanya’da Yeşiller Milletvekili olan Daniel Freund Guardian'a konuşarak ‘‘Macaristan'da hukukun üstünlüğünün işlemesini istiyoruz, yaptırım fetişimiz olduğu için değil.’’ açıklamasında bulundu.

Milletvekilleri belirli bir miktarda paranın dondurulmasını önermedi. Hangi ödemelerin dondurulacağın komisyonun karar vereceği ve bundan Macaristan vatandaşlarının etkilenmemesi gerektiğini söylerken kararın zor bir karar olduğunu da yineledi.

Yaptırım kararına ilişkin henüz yorumda bulunmayan Macaristan Başbakanı Victor Orban, hafta başında AB'ye sert mesajlar göndermişti.