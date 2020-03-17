Hükümet, işçi, işveren temsilcileri toplandı

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak toplantı öncesinde işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bugün Çalışma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan toplantıya TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) başkanları ile yöneticileri katıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbirler ve iş yerleri ile çalışanların en az etkilenmesini sağlayacak öneriler ele alındı.

Habertürk’ün koronavirüsün çalışanlara etkisine ilişkin sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dünyanın tarihi bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Atalay, “Bu bir ekonomik kriz değil, yaşam krizi, sağlık krizi. Önceliğimiz yaşam ve sağlık, sonra tencerenin kaynaması” dedi.

Dünya ile birlikte Türkiye’nin bu dönemi atlatabilmek için işçisiyle, işvereniyle, hükümetiyle birlikte ve yükü ortak paylaşarak hareket etmek zorunda olduğunu belirten Atalay, “Böyle bir olay yüz yıl geçse unutulmaz. 60 yaşına geldim, böyle bir şey görmedim” diye konuştu.

Ergün Atalay, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla örgütlü, sendikalı işyerlerinde şu an bir sıkıntı görünmediğini söyledi. Yaşananların herkesi etkilediğini kaydeden Atalay, “Aynı gemideyiz. Geminin lüks kamarası yok. Battığında herkes batıyor” şeklinde konuştu.