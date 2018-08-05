Hull City - Aston Villa maçı ne zaman?

Hull City ve Aston Villa, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Hull City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aston Villa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 618 kodlu maçı oynayanlar; Hull City galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Aston Villa galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hull City önceki hafta Brentford mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise Millwall maçında 1-0 yenildi.

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