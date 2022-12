ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş'e transfer hakkında soru soruldu. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan'ı beğendiğini dile getiren deneyimli teknik adam, transfer konusunda topu yönetime attı.

Şenol Güneş'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Şunu al demedim yönetime. Ozan'ı, Cengiz'i, Çağlar'ı soruyorlar beğeniyor musun diye evet beğeniyorum ama beğenmek başka bir şey almak başka bir şey. Sahadaki oyuncular oynayacak. İyilerse devam edeceğiz. İdari ve teknik kararlar sonra verilir. Eldeki oyunculardan transfer ayı geldiğinde kalmasına gerek olmayanlar ya da gitmek isteyenler varsa o zaman konuşuruz. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Transfer, ekonomik ve idari bir konu, hepsi konuşulur ve kulüp menfaatine göre hareket edilir. Transferi şu an konuşmayı doğru bulmuyorum. Son maç geldiğinde şunlar giderse iyi olur denir. Şu an öyle bir kararım yok."